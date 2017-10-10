''GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ''
Türkiye'nin Dünya Kupası'na gidememesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanadından ilk kez resmi bir açıklama geldi.
TFF Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Ali Dürüst önemli görevleri olduğunu ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
Ali Dürüst, "Biz görevimizin başındayız. Milli takım tabii ki hepimizi üzdü ancak bizim tek görevimiz A milli futbol takımı değil. Önemli projelerimiz ve önemli görevlerimiz var. Mücadeleye devam edeceğiz. Tenkitler de olacak tabi doğal olarak ve bunlardan ders alacağız. Yüzlerce, binlerce maç oynanıyor, dediğim gibi sadece maçlar değil, 'Türkiye Futbol Oynuyor' gibi bir projemiz var ki bu sadece bir tanesi. O projeler ve görevlerimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ali Dürüst, yaptığı açıklamada Başkan Yıldırım Demirören'in istifa etmeyi düşündüğüne dair hiç bir duyum almadığını ve sürekli yanında olan kişilerden biri olarak böyle bir şey hissetmediğini de sözlerine ekledi.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:47
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TFF'DEN FLAŞ AÇIKLAMA!
Toplam 1
Yorum
Ufukhan Kurşun Avcı'nın Terimde önce milli takımdan niçin kovulduğunu hatırlayalım milli Takıma tarihinde hiç bir hocanın yaşatmadığı yenilgileri yaşattı,
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CRYSTAL PALACE'TAN CENK'E YENİ TEKLİF
Toplam 11
Yorum
BOŞ LAF Geçen senede tolgaya 20 30 m ler istiyodunuz elinizde patladı neden bjk nin topçuları 2 hafta iyi oynayınca 20 mden kapı açıyolar sizde kapı
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Castillo’dan futbol resitali
Toplam 2
Yorum
metin satilmasi buyuk hata olur duz siradan oyunculardan biktik
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