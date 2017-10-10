FUTBOLCU HOCASINA SALDIRDI!
Inverness takımının yıldızı Liam Polworth futbol sahalarında hiç alışık olmadığımız bir görüntüye imza attı.
Maçın ilk bölümünde Polworth'ün golüyle öne geçen Inverness, Riccardo Calder ve Daniel Mackay'in golleriyle karşılaşmayı 3-0 kazandı. Geçtiğimiz sezon İskoç Premier Ligi'nden düşen Inverness için bu yıl da işler iyi gitmiyor. Takım sondan ikinci sırada yer alıyor.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 13:42
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CRYSTAL PALACE'TAN CENK'E YENİ TEKLİF
Toplam 6
Yorum
MERT Futboldan anlamayanlar burda yorum yapmasın cenk ing liğinde kendini çok geliştirir higain,benzama,kain,costa torres kadar iyi gölcü bence
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AZİZ YILDIRIM'DAN SIKIYÖNETİM
Toplam 11
Yorum
Tual Hobi Sanat Sayın Başkan.. Ali Koç Adaylığından dolayı, çekiliyorum ve onu destekliyorum de...Efsane Olarak Kal...İkinizide seviyoruz....
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Okan Buruk: Milli Takım'ın oyun sistemine ihtiyacı var
Toplam 1
Yorum
Miyane He senin takım gibi, İzlanda gibi 10 kişi savunma yapıp, kontradan gol bulma sistemi mesela. İzlanda kosoya'ya bile @ topla oynamış.
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