EFSANELERDEN CUMHURBAŞKANI’NA HEDİYE
Resmi görüşmeler için Sırbistan’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, burada Galatasaray’ın eski futbolcuları Zoran Simovic ve Cevad Prekazi ile bir araya geldi.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 14:07
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AZİZ YILDIRIM'DAN SIKIYÖNETİM
Toplam 12
Yorum
FB Başkanım gel babalar gibi koltuğu devret, yeni başkana destek ol 20.000.000 nun duasını al.
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KAHVALTI BİLE YASAK!
Toplam 17
Yorum
zoppa yattığı yerden 1,8 milyon euro alıyor kahvaltısınıda ediversin dışarda! para için gitmedi kariyerini bitirdi seneye futbolu bırakır!
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CRYSTAL PALACE'TAN CENK'E YENİ TEKLİF
Toplam 6
Yorum
MERT Futboldan anlamayanlar burda yorum yapmasın cenk ing liğinde kendini çok geliştirir higain,benzama,kain,costa torres kadar iyi gölcü bence
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