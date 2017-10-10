EFSANELERDEN CUMHURBAŞKANI’NA HEDİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, resmi görüşmelerde bulunmak üzere Sırbistan'a gitti. Cumhurbaşkanı'nı burada sürpriz iki isim de ziyaret etti. Galatasaray'ın eski futbolcularından Prekazi ve Simovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile bir araya gelerek kendisine 11 numaralı ve arkasında 'Erdoğan' yazılı bir Galatasaray forması hediye etti.