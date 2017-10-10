 ''BİZE MUHTEŞEM BİR GECE YAŞATTILAR'' – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    ''BİZE MUHTEŞEM BİR GECE YAŞATTILAR''

    ''BİZE MUHTEŞEM BİR GECE YAŞATTILAR''

    , Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olmasının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Aslan yürekli sporcularımızı ve antrenörümüzü kutluyorum. Gururumuz oldular, yolları açık olsun. Bize muhteşem bir gece yaşattılar ve destan yazdılar." dedi.

    Bak, Meclis'te yaptığı açıklamada, Ampute Futbol Milli Takımı'n Türkiye'ye muhteşem bir gece yaşattığını ifade etti.

    Futbolcuların sahaya yüreğini koyduğunu aktaran Bak, "Çok güzel bir atmosferdi. Onların şampiyonluğu, herkesi duygulandırdı. Bütün milletimiz, ülkemiz, vatandaşlarımız kenetlendi. Onları yürekten kutluyorum. Aslan yürekli sporcularımızı ve antrenörümüzü kutluyorum. Gururumuz oldular, yolları açık olsun. Bize muhteşem bir gece yaşattılar ve destan yazdılar." diye konuştu.

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:06
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