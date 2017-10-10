''BİZE MUHTEŞEM BİR GECE YAŞATTILAR''
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olmasının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Aslan yürekli sporcularımızı ve antrenörümüzü kutluyorum. Gururumuz oldular, yolları açık olsun. Bize muhteşem bir gece yaşattılar ve destan yazdılar." dedi.
Bak, Meclis'te yaptığı açıklamada, Ampute Futbol Milli Takımı'n Türkiye'ye muhteşem bir gece yaşattığını ifade etti.
Futbolcuların sahaya yüreğini koyduğunu aktaran Bak, "Çok güzel bir atmosferdi. Onların şampiyonluğu, herkesi duygulandırdı. Bütün milletimiz, ülkemiz, vatandaşlarımız kenetlendi. Onları yürekten kutluyorum. Aslan yürekli sporcularımızı ve antrenörümüzü kutluyorum. Gururumuz oldular, yolları açık olsun. Bize muhteşem bir gece yaşattılar ve destan yazdılar." diye konuştu.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:06
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"Bu 'Utanma Özürlü' hâlâ başta kalacak mı?"
Toplam 2
Yorum
NASRİ Vallahi helal olsun içimizden geçenleri yazıya dökmüş usta
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Klima rötar yaptırdı
Toplam 3
Yorum
ÖMER PARANIN GÖZÜNÜ KÖR ETMEYEN İNSAN KALDIMI MEHMET SEN ANCAK KENDİNİ YORARSIN
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"Bu 'Utanma Özürlü' hâlâ başta kalacak mı?"
Toplam 2
Yorum
Şevket CAN gönderilmesi gereken Demirören,Güneşi gündeme getirp,Okları Luce yönlendiriyor, Mucizelere kalmış Dünaya kupasına katılmak suçlu Luce olamaz
''BİZE MUHTEŞEM BİR GECE YAŞATTILAR'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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