Bir maçta 21 gol attı, tarihe geçti!
İsveç 8. Ligi'nde forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Sebastian Nygards, 28-3 kazandıkları maçta tam 21 gol atarak tarihe geçti.
İsveç 8. Ligi'nde IFK Eskilstuna'nın Östermalms ile oynadığı maçta enteresan bir skor ortaya çıktı. Ev sahibi takım rakibini 28 golle yenmeyi başardı. Kalesinde ise 3 gol gördü. 28-3 biten karşılaşmada ev sahibinin 21 golünü 25 yaşındaki forvet Sebastian Nygrads kaydetti.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 16:58
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Orman transfer politikasını açıkladı
Toplam 5
Yorum
1903LAZER Bir beş sene daha kal renklilerin kabusu ol başkan
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''GENÇLERE SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM''
Toplam 3
Yorum
zz61 benim için inandırıcılığını,sempatikliğini kaybetmiş bir başkan.bir kulüp yönetecek kapasitesi yok.hatır için futbolcu alan adamdan ne olur
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TFF'DEN FLAŞ AÇIKLAMA!
Toplam 5
Yorum
Hüseyin Katip Milli Takımın Hocaya ihtiyacı Yok Türk Milleti Lucescunun enkaz 5 yıl Kalmasını istiyor Demirören Yarumları oku sen Onur'un ile istifa et,
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