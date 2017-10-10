Bir maçta 21 gol attı, tarihe geçti!

İsveç 8. Ligi'nde IFK Eskilstuna'nın Östermalms ile oynadığı maçta enteresan bir skor ortaya çıktı. Ev sahibi takım rakibini 28 golle yenmeyi başardı. Kalesinde ise 3 gol gördü. 28-3 biten karşılaşmada ev sahibinin 21 golünü 25 yaşındaki forvet Sebastian Nygrads kaydetti.



