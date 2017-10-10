BİR MAÇTA 21 GOL ATTI!
İsveç 8. Ligi'nde forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Sebastian Nygards, 28-3 kazandıkları maçta tam 21 gol atarak tarihe geçti.
İsveç 8. Ligi'nde IFK Eskilstuna'nın Östermalms ile oynadığı maçta enteresan bir skor ortaya çıktı. Ev sahibi takım rakibini 28 golle yenmeyi başardı. Kalesinde ise 3 gol gördü. 28-3 biten karşılaşmada ev sahibinin 21 golünü 25 yaşındaki forvet Sebastian Nygrads kaydetti.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:18
-
"Bu 'Utanma Özürlü' hâlâ başta kalacak mı?"
Toplam 5
Yorum
HCK / BJK ŞU TERİM LOBİSİNİN HARCADIĞI VE BU ENTRİKALARIN BİTMEYECEĞİ GERÇEĞİYLE TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAM DİYEN (RASİM KARA) NEDEN GETİRİLMEZ ACABA...!?
-
KAHVALTI BİLE YASAK!
Toplam 9
Yorum
baksoy Bir kulüp bu kadar hizmet etmiş futbolcusuna bu şekilde davranır mı ?
-
KAAN AYHAN SAVAŞI
Toplam 4
Yorum
aynen bence de bjk çekilsin aradan fiyat yükseltmeye gerek yok. zaten bjknin 2 kadrosu var biri barça diğeri madrid. hergün antrenmanda el classico oynuyor
BİR MAÇTA 21 GOL ATTI! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.