ADIM UĞURSUZA ÇIKTI

Galatasaray'dan ayrılarak Malaga'ya transfer olan Cenk Gönen, milli maçlar için liglere verilen arada İstanbul'a geldi ve durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Milliyet'e yaptığı açıklamalarda Malaga'ya transferinin menajeri Ahmet Bulut'a bağlanmasına tepki gösteren Cenk, "Malaga'ya torpille falan gelmedim. Teknik direktör Michel beni özellikle istedi ve aldırdı. Daha önce izlemiş ve bu yüzden transferimde başrolü oynadı. Bu konuda yapılan yorumlar beni üzdü." dedi.

"G.Saray'da iki kupa gördüm!"

Sakat olduğu dönemde Türkiye'ye gelerek tedavisini sürdürmesine rağmen Türk basınında kadroya alınmadığı yönünde söylentiler çıktığını da dile getiren Cenk Gönen, "Hakkımda olumsuz bir algı var. Neymiş, Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'da da şampiyonluk görememişim. Adım uğursuza bile çıktı! Galatasaray'da iki kupa gördüm, güzel anılarım oldu. Ama önünüzde Muslera varsa şansınız yoktur. Benim de forma şansım yoktu. Kupa maçlarında kaleyi koruyordum." diye konuştu.

29 yaşındaki file bekçisi Malaga'da henüz bir resmi maçta görev alamadı.