45 YAŞINDA DÜNYA KUPASI OYNAYACAK!
Mısır kalesini koruyan 44 yaşındaki El Hadary, Rusya'da rekor peşinde!
Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Mısır'da 44 yaşındaki kaleci El Hadary, Rusya'daki turnuva öncesi en dikkat çeken isimlerden biri oldu. 155 kez milli takım formasını giyen El Hadary tam 44 yaşında. Dünya Kupası kadrosuna alınması halinde ise Dünya Kupası'nda görev yapan en yaşlı oyuncu olacak. (45) Rusya'daki turnuvaya gitmesine kesin gözüyle bakılan El Hadary bu turnuva sonrasında milli takım kariyerine nokta koyacak.
REKOR MONDRAGON'DA
Dünya Kupası'na katılan en yaşlı oyuncu rekoru ise tanıdık bir isim. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Mondragon 43 yaşında Dünya Kupası'nda yer almış ve en yaşlı oyuncu rekorunu ele geçirmişti.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 13:05
-
LUCESCU'NUN YERİNE O İSİM GELECEK!
Toplam 17
Yorum
Feyzullah Çatalçam Demirören hatasını görüp,Onur ile istifa etmeyi neden Düşünmüyor,Abdullah Avcı daha önce yabancı yasağı varken en yaptı şimdi ne yapacak.
-
KAHVALTI BİLE YASAK!
Toplam 13
Yorum
Nadir GS Hakana yapilmamali. Galatasarayi kiniyorum. Hakancigim dayan. 6 Ay sonra kurtuluyorsun.
-
LUCESCU'NUN YERİNE O İSİM GELECEK!
Toplam 17
Yorum
Şerefettin Arslan Lucescu gönderip .A.Avcı Ş.Güneşi Milli Takımın başına Getirmek Milli Takıma ihanet,Türk milletine hakarettir başarısız olacağı belli..
45 YAŞINDA DÜNYA KUPASI OYNAYACAK! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.