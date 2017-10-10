 45 YAŞINDA DÜNYA KUPASI OYNAYACAK! – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    45 YAŞINDA DÜNYA KUPASI OYNAYACAK!

    45 YAŞINDA DÜNYA KUPASI OYNAYACAK!

    Mısır kalesini koruyan 44 yaşındaki El Hadary, Rusya'da rekor peşinde!

    Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Mısır'da 44 yaşındaki kaleci El Hadary, Rusya'daki turnuva öncesi en dikkat çeken isimlerden biri oldu. 155 kez milli takım formasını giyen El Hadary tam 44 yaşında. Dünya Kupası kadrosuna alınması halinde ise Dünya Kupası'nda görev yapan en yaşlı oyuncu olacak. (45) Rusya'daki turnuvaya gitmesine kesin gözüyle bakılan El Hadary bu turnuva sonrasında milli takım kariyerine nokta koyacak.

    REKOR MONDRAGON'DA
    Dünya Kupası'na katılan en yaşlı oyuncu rekoru ise tanıdık bir isim. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Mondragon 43 yaşında Dünya Kupası'nda yer almış ve en yaşlı oyuncu rekorunu ele geçirmişti.

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:05
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