 UEFA'dan 2 Türk hakeme görev – Fotomaç – 09 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'dan 2 Türk hakeme görev

    UEFA'dan 2 Türk hakeme görev

    FIFA kokartlı Türk hakemlerden ve , tarafından görevlendirildi.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 'ın, 9 Ekim Pazartesi günü Hırvatistan ile Çekya takımları arasında oynanacak 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri 1. Grup maçında düdük çalacağı belirtildi.

    Bu müsabakada Kalkavan'ın yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar'ın yapacağı, dördüncü hakemin ise Arda Kardeşler olacağı duyuruldu.

    Bulgaristan'da 10-16 Ekim tarihlerinde oynanacak 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri 11. Grup maçlarında ise hakem ile yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan'ın görev yapacağı aktarıldı.

    Grupta, 10 Ekim Salı günü oynanacak Bulgaristan-Ukrayna ve 13 Ekim Cuma günü yapılacak Ukrayna-Azerbaycan müsabakalarında Halil Umut Meler'in hakem, İbrahim Çağlar Uyarcan'ın yardımcı hakem, 16 Ekim Pazartesi günü oynanacak Azerbaycan-Bulgaristan karşılaşmasında ise Halil Umut Meler'in 4. hakem, İbrahim Çağlar Uyarcan'ın da yardımcı hakem olacağı ifade edildi.

    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    UEFA'dan 2 Türk hakeme görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.