UEFA'dan 2 Türk hakeme görev
FIFA kokartlı Türk hakemlerden Mete Kalkavan ve Halil Umut Meler, UEFA tarafından görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Mete Kalkavan'ın, 9 Ekim Pazartesi günü Hırvatistan ile Çekya takımları arasında oynanacak 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri 1. Grup maçında düdük çalacağı belirtildi.
Bu müsabakada Kalkavan'ın yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar'ın yapacağı, dördüncü hakemin ise Arda Kardeşler olacağı duyuruldu.
Bulgaristan'da 10-16 Ekim tarihlerinde oynanacak 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri 11. Grup maçlarında ise hakem Halil Umut Meler ile yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan'ın görev yapacağı aktarıldı.
Grupta, 10 Ekim Salı günü oynanacak Bulgaristan-Ukrayna ve 13 Ekim Cuma günü yapılacak Ukrayna-Azerbaycan müsabakalarında Halil Umut Meler'in hakem, İbrahim Çağlar Uyarcan'ın yardımcı hakem, 16 Ekim Pazartesi günü oynanacak Azerbaycan-Bulgaristan karşılaşmasında ise Halil Umut Meler'in 4. hakem, İbrahim Çağlar Uyarcan'ın da yardımcı hakem olacağı ifade edildi.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:54
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TAKIM KURMAK ZOR
Toplam 15
Yorum
gssssss şu adamı gösterip moraliimizi bozmayın milli takımı millilikten çıkardı
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YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK
Toplam 10
Yorum
mesut ozıl mesut ve bahtıyarım abılerım kardeslerım ama ben dunyada ılk onda olan topcuyum ne besıktas ne fener barcelona psg okey kapıs sayglar.......
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ARDA'YA BİR DARBE DE TARAFTARDAN
Toplam 2
Yorum
arda ne alaka ya . biz istiyoruz ardayı . gs nin evladıdır
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