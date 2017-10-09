SIRBİSTAN DÜNYA KUPASI'NDA
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 10. ve son haftasında, D, G ve I gruplarında 9 maç oynandı.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerin son haftası, D, G ve I grubu karşılaşmalarıyla devam etti.
D Grubu'ndaki birincilik mücadelesinin galibi Sırbistan oldu. Son müsabakalar öncesi bir puan farkla lider olan Sırbistan, ağırladığı Gürcistan'ı 1-0 yendi. 21 puanla grubu ilk sırada bitiren Sırbistan, 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.
Deplasmanda Galler'i 1-0 yenen İrlanda Cumhuriyeti ise D Grubu'nu 19 puanla 2. sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı.
I Grubu'nda ağırladığı Kosova'yı 2-0 yenen İzlanda, 2018 Dünya Kupası'na adını yazdırdı. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden İzlanda, bir milyondan az nüfusa sahip olup finallere kalan ilk ülke oldu. Hırvatistan ise deplasmanda Ukrayna'yı 2-0 yenerek play-off hakkı elde etti. Türkiye ise konuk olduğu Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı ve grubu 4. sırada tamamladı.
G Grubu'nda yerlerini daha önce garantileyen ve finallere adını yazdıran İspanya deplasmanda İsrail'i, ikinci sırayı garantileyip play-off oynayacak İtalya ise konuk olduğu Arnavutluk'u 1-0 yendi.
Sonuçlar ve puan durumları şöyle:
D Grubu:
Galler - İrlanda Cumhuriyeti: 0-1
Sırbistan - Gürcistan: 1-0
Moldova - Avusturya: 0-1
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Sırbistan
|10
|6
|3
|1
|20
|10
|10
|21
|İrlanda Cumhuriyeti
|10
|5
|4
|1
|12
|6
|6
|19
|Galler
|10
|4
|5
|1
|13
|6
|7
|17
|Avusturya
|10
|4
|3
|3
|14
|12
|2
|15
|Gürcistan
|10
|0
|5
|5
|8
|14
|-6
|5
|Moldova
|10
|0
|2
|8
|4
|23
|-19
|2
G Grubu:
Arnavutluk - İtalya: 0-1
İsrail - İspanya: 0-1
Makedonya - Liechtenstein: 4-0
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|İspanya
|10
|9
|1
|0
|36
|3
|33
|28
|İtalya
|10
|7
|2
|1
|21
|8
|13
|23
|Arnavutluk
|10
|4
|1
|5
|10
|13
|-3
|13
|İsrail
|10
|4
|0
|6
|10
|15
|-5
|12
|Makedonya
|10
|3
|2
|5
|15
|15
|0
|11
|Liechtenstein
|10
|0
|0
|10
|1
|39
|-38
|0
I Grubu:
Finlandiya - Türkiye: 2-2
İzlanda - Kosova: 2-0
Ukrayna - Hırvatistan: 0-2
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|İzlanda
|10
|7
|1
|2
|16
|7
|9
|22
|Hırvatistan
|10
|6
|2
|2
|15
|4
|11
|20
|Ukrayna
|10
|5
|2
|3
|13
|9
|4
|17
|Türkiye
|10
|4
|3
|3
|14
|13
|1
|15
|Finlandiya
|10
|2
|3
|5
|9
|13
|-4
|9
|Kosova
|10
|0
|1
|9
|3
|24
|-21
|1
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:25
-
ASAMOAH OCAKTA GELİYOR!
Toplam 1
Yorum
onur Dört ay için 2milyon bonservis verilmez, ocakta imzala mayısta bedava gelsin. İntikam peşindeki Juveye ders olsun.
-
YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK
Toplam 24
Yorum
En büyük FENER Mesut hem Fenerli,hem de Acun'un yakın arkadaşı, Acun da Ali Koç yönetiminde yer alacak, sizce hangi takıma gider?
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Lucescu ile 4. maç
Toplam 22
Yorum
Şeref kurtuluş Milli Takımımız zaten Dünya Kupasına katılma şansını mucizelere bırakmıştı suçlu aranıyorsa Demirören daha önce Terimin görevine son vermedi
SIRBİSTAN DÜNYA KUPASI'NDA haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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