''ŞAMPİYON F.BAHÇE OLUR''

Geçtiğimiz sezonun devre arasında İsviçre'nin St. Gallen takımına transfer olan ve bu sezon başında TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sakaryaspor'a gelen forvet oyuncusu Batuhan Karadeniz, yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

26 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de şampiyon olmasını beklediği takımı açıkladı. Karadeniz, Fenerbahçe'nin ligi lider olarak tamamlayacağını söyledi.

İşte Batuhan Karadeniz'in o röportajı:

EN BEĞENDİĞİN TEKNİK DİREKTÖR KİM?

Igor Tudor. Hem baskıyı kaldırabildi, o kadar üstünde baskı varken. Hem diktatör, huyundan vazgeçmedi. Şu anda takımı oynatıyor herkes de ayakta alkışlıyor. Ben de böyle adamı alkışlarım. Adam sözünden dönmedi. Taviz de vermedi. Çıktı aynı şekilde aynı yerde takımı oynatıyor. Ben kutlarım başka bir şey yapamam.



SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON KİM OLUR?

Süper Lig'de tünelin ucunda görmek istediğim takım sonuna kadar Beşiktaş ama bu sene bence şampiyon Fenerbahçe olacak. Geçen sene Beşiktaş'ın şampiyon olacağını söylemiştim, bu sezon bence Fenerbahçe şampiyon olacak diye düşünüyorum ama inşallah Beşiktaş olur.

NEYE DAYANARAK BUNU SÖYLÜYORSUN?

Aykut hocaya dayanarak söylüyorum. Güveniyorum. Hocalığını da beğeniyorum. Bence orada bazı şeyler Aykut hocanın kendi disiplinine uyduğu zaman daha farklı şeyler olacağını düşünüyorum.



SAKARYASPOR HAKKINDA DÜŞÜNCELERİN NELER?

Sakaryaspor büyük bir camia. En üzüldüğüm konulardan birisi böyle camiaların böyle liglerde olmasına gerçekten çok üzülüyorum.