PUSKAS ÖDÜLÜ ADAYLARI 3'E İNDİRİLDİ
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) düzenlediği ve yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü için aday sayısı 3'e indirildi.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, unutulmaz Macar futbolcu Ferenc Puskas'ın anısına 2009'dan beri düzenlenen ''en iyi gol'' ödülünün 3'e indirilen adayları arasında Arsenal'dan Fransız forvet Olivier Giroud, Baroka'dan Güney Afrikalı kaleci Oscarine Masuluke ve Venezuela 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'ndan Deyna Castellanos yer aldı.
Ödülün sahibi, FIFA'nın internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak oylamanın ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da 23 Ekim'de gerçekleştirilecek törende açıklanacak.
FIFA Puskas Ödülü aday sayısı üçe indirildi:— Fotomaç (@fotomac) 9 Ekim 2017
????Deyna Castellanos (Venezuela U17)
????Olivier Giroud (Arsenal)
????Oscarine Masuluke (Baroka) pic.twitter.com/J4GrKXqLNX
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:47
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ARDA'YA BİR DARBE DE TARAFTARDAN
Toplam 30
Yorum
GFB Arda gelsin FB'ye, bekliyoruz baskan iste sana taraftarla arani düzeltecek tek firsat.
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KARTAL'DAN İMZA ŞOV!
Toplam 3
Yorum
1903 Atiba zaten yenilenmemismiydi? Once Atiba yenilensin
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MİLLİ KADRO BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİ
Toplam 11
Yorum
seda ali dürüst bile gs sürünürken yüzünü döndü kim bilir hickimse,yine de en büyük iyilik ostersunds travmasindan sonra acidimda bilgi verdim
PUSKAS ÖDÜLÜ ADAYLARI 3'E İNDİRİLDİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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