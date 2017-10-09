 PUSKAS ÖDÜLÜ ADAYLARI 3'E İNDİRİLDİ – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    PUSKAS ÖDÜLÜ ADAYLARI 3'E İNDİRİLDİ

    PUSKAS ÖDÜLÜ ADAYLARI 3'E İNDİRİLDİ

    Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) düzenlediği ve yılın en iyi golüne verilen için aday sayısı 3'e indirildi.

    FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, unutulmaz Macar futbolcu Ferenc Puskas'ın anısına 2009'dan beri düzenlenen ''en iyi gol'' ödülünün 3'e indirilen adayları arasında Arsenal'dan Fransız forvet Olivier Giroud, Baroka'dan Güney Afrikalı kaleci Oscarine Masuluke ve Venezuela 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'ndan Deyna Castellanos yer aldı.

    Ödülün sahibi, FIFA'nın internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak oylamanın ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da 23 Ekim'de gerçekleştirilecek törende açıklanacak.

    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:47
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