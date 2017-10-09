MISIR, 90+5'TE BİLETİ KAPTI!
Mısır Milli Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. 1990'dan beri ilk kez turnuvaya katılacak Mısır, Nijerya'dan sonra 2018 FIFA Dünya Kupası bileti alan 2. Afrika takımı oldu
2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden Mısır, 5. maçında Kongo'yu konuk etti. Kongo, Salah'ın 63. dakikadaki golüyle öne geçen Mısır'a, 88. dakikada Bouka ile cevap verdi. Fakat Salah, 90+5'inci dakikada kazandıkları penaltı atışını gole çevirerek Mısır'ın sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.
Bu sonuçla puanını 12'ye çıkaran Mısır, en yakın takipçisi Uganda ile arasındaki farkı 4 puana yükselterek elemelerin bitimine bir hafta kala Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
1990'dan beri ilk kez turnuvaya katılacak Mısır, 5 takımlık kotası bulunan Afrika kıtasında, Nijerya'dan sonra 2018 FIFA Dünya Kupası bileti alan 2. ekip oldu.
- Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen 15. takım
Mısır, 32 takımın mücadele edeceği 2018 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen 15. takım olmayı başardı.
Ev sahibi Rusya'nın dışında Almanya, İngiltere, Suudi Arabistan, Belçika, Brezilya, Güney Kore, İspanya, İran, Japonya, Meksika, Nijerya, Kosta Rika, Polonya ve Mısır, şu ana kadar organizasyonda yer almayı garantiledi.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:53
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
dogan ornek fb hasan,alper,topal,ozan, bjk,ouguzhan,gönül,cenk,caner,.sen daha kendi dilini konuşmuyorsun, mili duyguyu nerden bilicen?
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SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!
Toplam 16
Yorum
Yiğit Eliniz vicdanınıza gitsin be! şampiyonluklar yaşatıp son dakika golleriyle puanlar kazandıran selçuk değil miydi? Bırakın jübilesini yapsın!
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
cabbar 80 milyondan bir hoca bulamayıp seni getirenler utansın kalkmış dert yanıyosun defol git yaş yetmiş iş sıfır
MISIR, 90+5'TE BİLETİ KAPTI! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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