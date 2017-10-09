MESSİ'Yİ POLİSLER KARŞILADI!
Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Arjantin, Ekvador deplasmanında çok kritik bir mücadeleye çıkacak. Lionel Messi Dünya Kupası'nı kaçırma riskiyle karşı karşıya... Güney Amerika elemelerinde 6. sırada bulunan Sampaoli'nin ekibi Peru'nun gol farkıyla, Kolombiya'nın ise 1 puan gerisinde bulunuyor.
Bu maç öncesi ülkeye gelen Arjantin Milli Takımı için üst düzey güvenlik önlemleri alındı.
Bu kritik mücadele öncesinde Ekvador'a gelen Arjantin Milli Takımı'nı ise ülke polisi yoğun güvenlik önlemleriyle karşıladı. Dünya yıldızı oyuncuların şaşkınlıkları adeta gözlerinden okundu.
2001'den beri burada kazanamadılar!
Ancak bu önemli maçın Lionel Messi ve arkadaşları coğrafi anlamda da birçok zorluğu var. Çünkü Ekvador'la oynanacak bu maç deniz seviyesinin 2,782 metre üzerinde oynanacak ve Arjantin bu zor şartlarda en son 2001'de kazanabildi.
Jorge Sampaoli'nin takımı diğer maçların skorlarını da bekleyecek ancak ilk olarak Ekvador deplasmanında kazanmak zorundalar.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:46
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Başkan Usta'dan Yusuf ve Abdülkadir itirafı
Toplam 11
Yorum
baksoy Tabi ayağına top yakışan iki delikanlıyı satarsın İBANEZ ve N.DOYE ile devam edersin ? Tarih yazdığın gibi takımı küme düşürerek yola devam
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DAUM'DAN KOCAMAN'A AĞIR SÖZLER
Toplam 31
Yorum
marasli burda halem daha alex diyenler böyle bir yere varilmaz. zamani gelmisti ve alex gitti sadece alex kirli gitti ona dürüstce git diyenler oldu
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''BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI''
Toplam 17
Yorum
baksoy Sen ne yapıyorsun sayın hoca burağa yaranmaya mı çalışıyorsun ? Sen de onu seke seke oynatırsın çünkü RODELLEGA antipatin var ?
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