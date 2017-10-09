 MESSİ'Yİ POLİSLER KARŞILADI! – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    'Yİ POLİSLER KARŞILADI!

    MESSİ'Yİ POLİSLER KARŞILADI!

    Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde , Ekvador deplasmanında çok kritik bir mücadeleye çıkacak. Lionel Dünya Kupası'nı kaçırma riskiyle karşı karşıya... Güney Amerika elemelerinde 6. sırada bulunan Sampaoli'nin ekibi Peru'nun gol farkıyla, Kolombiya'nın ise 1 puan gerisinde bulunuyor.

    Bu maç öncesi ülkeye gelen Milli Takımı için üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

    Bu kritik mücadele öncesinde Ekvador'a gelen Arjantin Milli Takımı'nı ise ülke polisi yoğun güvenlik önlemleriyle karşıladı. Dünya yıldızı oyuncuların şaşkınlıkları adeta gözlerinden okundu.

    2001'den beri burada kazanamadılar!
    Ancak bu önemli maçın Lionel ve arkadaşları coğrafi anlamda da birçok zorluğu var. Çünkü Ekvador'la oynanacak bu maç deniz seviyesinin 2,782 metre üzerinde oynanacak ve Arjantin bu zor şartlarda en son 2001'de kazanabildi.

    Jorge Sampaoli'nin takımı diğer maçların skorlarını da bekleyecek ancak ilk olarak Ekvador deplasmanında kazanmak zorundalar.

    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:46
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