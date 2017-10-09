Malatyaspor USA kazandı, yeniden lider oldu
Amerika Cosmapoliten Kuzey Ligi'nde mücadele eden Malatyaspor USA, grubun iddialı ekiplerinden Central Park Rangers Reds takımını deplasmanda 4-2 yendi.
Malatyaspor USA takımının teknik adamlığını Galatasaray'ın unutulmaz golcülerinden Ümit Karan yapıyor. Takım kaptanlığı görevini ise Engin Baytar üstleniyor. Ligde 12 puanla liderliğini sürdüren Malatyaspor USA'da Başkan Yardımcısı Serkan Mutlu, yaptığı açıklamada, "Geçen hafta yol kazasına uğramıştık, ancak bunu telafi edeceğimizi söylemiştik. Central Park Rangers Reds karşısında bu telafiyi yaparak liderliğimizi sürdürüyoruz. Biz bu sene şampiyonluk için birbirimize söz verdik. O kupayı alıp Tımes Meydanı'nda havaya kaldıracağız inşallah" dedi.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:34
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YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK
Toplam 16
Yorum
satir fb alabilmesi icin 2 misli vermesi lazim cünkü besiktas ta hem vitrinde hem ortam farkli.Ama belli olmaz para tatli gelir rvp deki gibi
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ATIBA'DAN ASENA ATALAY'A VETO
Toplam 4
Yorum
Gs1905 Atiba bence sende canerle arkadaşlığını bitir. :D
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YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK
Toplam 16
Yorum
luc4s mesut ozili beyenmeyenler futboldan anlamayanlardir.
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