 Malatyaspor USA kazandı, yeniden lider oldu – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    kazandı, yeniden lider oldu

    Malatyaspor USA kazandı, yeniden lider oldu

    Amerika Cosmapoliten Kuzey Ligi'nde mücadele eden , grubun iddialı ekiplerinden Central Park Rangers Reds takımını deplasmanda 4-2 yendi.

    Deplasmanda lig üçüncüsü olan Central Park Rangers Reds karşısında iyi bir futbol sergileyen , 26 ve 63. dakikalarda Engin Baytar'ın, 42. dakika Hami Baytar ve 72. dakika da İsmail Gül'ün attığı gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

    Malatyaspor USA takımının teknik adamlığını Galatasaray'ın unutulmaz golcülerinden Ümit Karan yapıyor. Takım kaptanlığı görevini ise Engin Baytar üstleniyor. Ligde 12 puanla liderliğini sürdüren Malatyaspor USA'da Başkan Yardımcısı Serkan Mutlu, yaptığı açıklamada, "Geçen hafta yol kazasına uğramıştık, ancak bunu telafi edeceğimizi söylemiştik. Central Park Rangers Reds karşısında bu telafiyi yaparak liderliğimizi sürdürüyoruz. Biz bu sene şampiyonluk için birbirimize söz verdik. O kupayı alıp Tımes Meydanı'nda havaya kaldıracağız inşallah" dedi.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:34
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