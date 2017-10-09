 GENÇLERİMİZ MALİ'YE FARKLI KAYBETTİ! – Fotomaç – 09 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    GENÇLERİMİZ MALİ'YE FARKLI KAYBETTİ!

    GENÇLERİMİZ MALİ'YE FARKLI KAYBETTİ!

    FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Mali'ye 3-0 yenildi.

    Hindistan'ın Navi Mumbai kentindeki D. Y. Patil Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mali, 38. dakikada Djemoussa Traore'nin golüyle 1-0 öne geçti. Mali, ilk yarıyı da bu skorla önde tamamladı.

    İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde bulunduran Mali, 68. dakikada Lassana Ndiaye'nin golüyle durumu 2-0'a getirdi. Mali, 86. dakikada ise Fode Konate'nin golüyle farkı 3'e çıkardı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

    İlk maçta Yeni Zelanda ile 1-1 berabere kalan 17 Yaş Altı Milli Takımı, gruptaki son karşılaşmasında 12 Ekim Perşembe günü TSİ 14.30'da Paraguay'la karşılaşacak.

    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:44
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    GENÇLERİMİZ MALİ'YE FARKLI KAYBETTİ! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.