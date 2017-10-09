GENÇLERİMİZ MALİ'YE FARKLI KAYBETTİ!
FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Mali'ye 3-0 yenildi.
Hindistan'ın Navi Mumbai kentindeki D. Y. Patil Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mali, 38. dakikada Djemoussa Traore'nin golüyle 1-0 öne geçti. Mali, ilk yarıyı da bu skorla önde tamamladı.
İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde bulunduran Mali, 68. dakikada Lassana Ndiaye'nin golüyle durumu 2-0'a getirdi. Mali, 86. dakikada ise Fode Konate'nin golüyle farkı 3'e çıkardı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
İlk maçta Yeni Zelanda ile 1-1 berabere kalan 17 Yaş Altı Milli Takımı, gruptaki son karşılaşmasında 12 Ekim Perşembe günü TSİ 14.30'da Paraguay'la karşılaşacak.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:44
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ARDA TURAN'DAN FLAŞ TALEP!
Toplam 26
Yorum
metruk hoca da başkan da biliyor ki taraftar bu adamı istemiyor ve onlar da taraftarı karşılarına almayacaklardır.
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MİLLİ KADRO BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİ
Toplam 3
Yorum
aslan Bu adam kafayı yemiş geçmiş olsun 5 yeriz bu akşam......!!!!!!!!!!!
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BARÇA'NIN LA LİGA DIŞINDA KALMA RİSKİ
Toplam 1
Yorum
mehmet fransa ligine gider barça
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