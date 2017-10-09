FİNAL NİTELİĞİNDEKİ MAÇI YÖNETECEK
FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya'nın yöneteceği FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri müsabakaları yarın oynanacak.
FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Dünya Kupası'na direkt katılacak takımı belirleyecek final niteliğindeki Portekiz-İsviçre maçını, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Portekiz'in Lizbon şehrindeki Işık Stadyum'unda 10 Ekim Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.
FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya ise Fransa ile Belarus arasında oynanacak A Grubu müsabakasında görev alacak. Fransa'nın Saint-Denis şehrindeki Stade de France'da yine 10 Ekim Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak maçta, Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Ekrem Kan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ali Palabıyık olacak. Fransa, maçı kazandığı taktirde Dünya Kupası'na direkt olarak katılacak.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:51
-
Başkan Usta'dan Yusuf ve Abdülkadir itirafı
Toplam 11
Yorum
baksoy Tabi ayağına top yakışan iki delikanlıyı satarsın İBANEZ ve N.DOYE ile devam edersin ? Tarih yazdığın gibi takımı küme düşürerek yola devam
-
DAUM'DAN KOCAMAN'A AĞIR SÖZLER
Toplam 31
Yorum
marasli burda halem daha alex diyenler böyle bir yere varilmaz. zamani gelmisti ve alex gitti sadece alex kirli gitti ona dürüstce git diyenler oldu
-
''BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI''
Toplam 17
Yorum
baksoy Sen ne yapıyorsun sayın hoca burağa yaranmaya mı çalışıyorsun ? Sen de onu seke seke oynatırsın çünkü RODELLEGA antipatin var ?
FİNAL NİTELİĞİNDEKİ MAÇI YÖNETECEK haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.