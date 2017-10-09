 FİNAL NİTELİĞİNDEKİ MAÇI YÖNETECEK – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    FİNAL NİTELİĞİNDEKİ MAÇI YÖNETECEK

    FİNAL NİTELİĞİNDEKİ MAÇI YÖNETECEK

    FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya'nın yöneteceği Avrupa Elemeleri müsabakaları yarın oynanacak.

    Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Dünya Kupası'na direkt katılacak takımı belirleyecek final niteliğindeki Portekiz-İsviçre maçını, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

    Portekiz'in Lizbon şehrindeki Işık Stadyum'unda 10 Ekim Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

    FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya ise Fransa ile Belarus arasında oynanacak A Grubu müsabakasında görev alacak. Fransa'nın Saint-Denis şehrindeki Stade de France'da yine 10 Ekim Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak maçta, Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Ekrem Kan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ali Palabıyık olacak. Fransa, maçı kazandığı taktirde Dünya Kupası'na direkt olarak katılacak.

    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:51
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