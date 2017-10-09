 ESKİ BEŞİKTAŞLI MARCELO'DAN İTİRAF – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    ESKİ BEŞİKTAŞLI 'DAN İTİRAF

    ESKİ BEŞİKTAŞLI MARCELO'DAN İTİRAF

    Başkanı Jean-Michel Aulas, teknik direktörlerinin arkasında olduğunu söyledi ve verdiği örnekte 'nun kendisiyle paylaştığı bilgiyi dile getirdi.

    Başkanı Jean-Michel Aulas, teknik direktör Bruno Genesio'ya yapılan eleştirilere cevapladıktan sonra hakkında görüşlerini paylaştı.

    Jean-Michel Aulas, sezon başında 'tan transfer ettikleri Marcelo'nun, PSV Eindhoven, Hannover ve Beşiktaş'ta görmediği idman temposuna girdiğini kendisine söylediğini belirtirken; "Gnesio'ya güveniyorum.Oyuncular onu dinliyor ve dikkate alıyor, yaptığı işleri beğeniyor Hatta Marcelo bana, 'Daha önce oynadığım hiçbir Avrupa kulübünde by seviyede idman yapmamıştım' dedi. "Taraftarlara Genesio'yu sevmelerini söylemiyorum, ancak başkalarına güvenmelerini istiyorum" dedi.

    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:25
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