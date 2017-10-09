ESKİ BEŞİKTAŞLI MARCELO'DAN İTİRAF
Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, teknik direktörlerinin arkasında olduğunu söyledi ve verdiği örnekte Marcelo'nun kendisiyle paylaştığı bilgiyi dile getirdi.
Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, teknik direktör Bruno Genesio'ya yapılan eleştirilere cevapladıktan sonra Marcelo hakkında görüşlerini paylaştı.
Jean-Michel Aulas, sezon başında Beşiktaş'tan transfer ettikleri Marcelo'nun, PSV Eindhoven, Hannover ve Beşiktaş'ta görmediği idman temposuna girdiğini kendisine söylediğini belirtirken; "Gnesio'ya güveniyorum.Oyuncular onu dinliyor ve dikkate alıyor, yaptığı işleri beğeniyor Hatta Marcelo bana, 'Daha önce oynadığım hiçbir Avrupa kulübünde by seviyede idman yapmamıştım' dedi. "Taraftarlara Genesio'yu sevmelerini söylemiyorum, ancak başkalarına güvenmelerini istiyorum" dedi.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:25
-
ASAMOAH OCAKTA GELİYOR!
Toplam 1
Yorum
onur Dört ay için 2milyon bonservis verilmez, ocakta imzala mayısta bedava gelsin. İntikam peşindeki Juveye ders olsun.
-
YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK
Toplam 24
Yorum
En büyük FENER Mesut hem Fenerli,hem de Acun'un yakın arkadaşı, Acun da Ali Koç yönetiminde yer alacak, sizce hangi takıma gider?
-
Lucescu ile 4. maç
Toplam 22
Yorum
Şeref kurtuluş Milli Takımımız zaten Dünya Kupasına katılma şansını mucizelere bırakmıştı suçlu aranıyorsa Demirören daha önce Terimin görevine son vermedi
ESKİ BEŞİKTAŞLI MARCELO'DAN İTİRAF haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.