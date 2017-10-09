ESKİ BEŞİKTAŞLI MARCELO'DAN İTİRAF

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, teknik direktör Bruno Genesio'ya yapılan eleştirilere cevapladıktan sonra Marcelo hakkında görüşlerini paylaştı.

Jean-Michel Aulas, sezon başında Beşiktaş'tan transfer ettikleri Marcelo'nun, PSV Eindhoven, Hannover ve Beşiktaş'ta görmediği idman temposuna girdiğini kendisine söylediğini belirtirken; "Gnesio'ya güveniyorum.Oyuncular onu dinliyor ve dikkate alıyor, yaptığı işleri beğeniyor Hatta Marcelo bana, 'Daha önce oynadığım hiçbir Avrupa kulübünde by seviyede idman yapmamıştım' dedi. "Taraftarlara Genesio'yu sevmelerini söylemiyorum, ancak başkalarına güvenmelerini istiyorum" dedi.