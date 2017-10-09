DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE SKANDAL!

Maç berabere bitince E Grubu'nda 6 puanda kalan Gana'nın gruptan çıkma şansı kalmamış, Mısır da kazanınca birinciliği garantilemişti.

Eğer son dakikadaki o gol verilse Gana 9 puana çıkacak, Mısır ise 12 puana rağmen gruptan çıkmayı garantileyemeyecekti.

Grupta son maçta Gana, Mısır'ı ağırlayacak. Eğer Gana'nın golü verilmiş olsa ve Gana son maçta Mısır'ı 1-0 bile yense gruptan lider çıkacaktı.