DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE SKANDAL!
2018 Dünya Kupası Afrika elemelerinde Uganda'yla 0-0 berabere kalarak şansını kaybeden Gana, maçın uzatma dakikalarında Raphael Dwamena'yla bulduğu ve ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golün aslında ofsayt olmadığını belirterek FIFA'dan maçın tekrarlanmasını istedi.
Maç berabere bitince E Grubu'nda 6 puanda kalan Gana'nın gruptan çıkma şansı kalmamış, Mısır da kazanınca birinciliği garantilemişti.
Eğer son dakikadaki o gol verilse Gana 9 puana çıkacak, Mısır ise 12 puana rağmen gruptan çıkmayı garantileyemeyecekti.
Grupta son maçta Gana, Mısır'ı ağırlayacak. Eğer Gana'nın golü verilmiş olsa ve Gana son maçta Mısır'ı 1-0 bile yense gruptan lider çıkacaktı.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:51
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ARDA TURAN'DAN FLAŞ TALEP!
Toplam 26
Yorum
metruk hoca da başkan da biliyor ki taraftar bu adamı istemiyor ve onlar da taraftarı karşılarına almayacaklardır.
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MİLLİ KADRO BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİ
Toplam 3
Yorum
aslan Bu adam kafayı yemiş geçmiş olsun 5 yeriz bu akşam......!!!!!!!!!!!
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BARÇA'NIN LA LİGA DIŞINDA KALMA RİSKİ
Toplam 1
Yorum
mehmet fransa ligine gider barça
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