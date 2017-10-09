 DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE SKANDAL! – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE SKANDAL!

    DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE SKANDAL!

    2018 Dünya Kupası Afrika elemelerinde Uganda'yla 0-0 berabere kalarak şansını kaybeden Gana, maçın uzatma dakikalarında Raphael Dwamena'yla bulduğu ve ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golün aslında ofsayt olmadığını belirterek FIFA'dan maçın tekrarlanmasını istedi.

    Maç berabere bitince E Grubu'nda 6 puanda kalan Gana'nın gruptan çıkma şansı kalmamış, Mısır da kazanınca birinciliği garantilemişti.

    Eğer son dakikadaki o gol verilse Gana 9 puana çıkacak, Mısır ise 12 puana rağmen gruptan çıkmayı garantileyemeyecekti.

    Grupta son maçta Gana, Mısır'ı ağırlayacak. Eğer Gana'nın golü verilmiş olsa ve Gana son maçta Mısır'ı 1-0 bile yense gruptan lider çıkacaktı.

    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:51
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