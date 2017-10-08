 Sakarya’nın stadı açılıyor – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    Sakarya’nın stadı açılıyor

    Sakarya’nın stadı açılıyor
    'un, 28 bin 154 kişilik yeni stadı bugün açılıyor. Yeşil-siyahlı ekip, temizlik çalışmaları ve çim ilaçlama işlemleri süren yeni stadındaki ilk karşılaşmasını saat 19.00'da Kahramanmaraş ile yapacak. Yaklaşık 128 dönüm arazinin 28 dönümü üzerindeki statta sosyal donatıların yanı sıra 18 asansör, 29 loca, mescitler, emzirme odaları ve çocuk oyun alanları bulunuyor.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:08
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