PİRLO BIRAKIYOR!
Andrea Pirlo, New York City ile aralık ayında bitecek kontratı sonrası futbolu bırakacağını açıkladı.
Dünyaca ünlü İtalyan orta saha Andrea Pirlo, futbolu New York City ile aralık ayında bitecek olan sözleşmesinden sonra futbolu bırakacağını açıkladı.
La Gazzetta dello Sport'a röportaj veren Andre Pirlo,"Bırakma zamanımın geldiğini hissediyorum.Her gün fiziksel problemler ortaya çıkıyor.İstediğiniz gibi antrenman yapamıyorsunuz.Sürekli problemler çıkıyor vücutta." şeklinde konuştu.
Andrea Pirlo:"Benim yaşıma gelince,'bu kadar yeter' diyorsunuz. 50 yaşıma kadar futbol oynayamam. Başka bir iş yaparım. Aralık ayında kontratım bitince futbolu bırakacağım." dedi. 38 yaşında olan ünlü orta saha oyuncusu, 1996'da altyapısından yetiştiği Brescia'da profesyonel olduktan sona sırasıyla İnter, Reggina, Milan, Juventus ve New York Cİty (Şu an oynadığı takım) formaları giymişti.
Andrea Pirlo'nun istatistikleri
Maç: 715 Milli Takım: 116 Gol: 86 Kupa: 18
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:38
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AMPUTE MİLLİ TAKIMI YARI FİNALDE
Toplam 6
Yorum
türk naşalla engellilerde şamriyonlukları kimseye bırakmıyoruz,iyi kaliteli engelliler yetiştiriyoruz!!!!!
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ARDA'DAN FLAŞ TALEP
Toplam 5
Yorum
Kurt Gelme gelme ya bedava olsan da gelme
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İŞİNE BAK OĞUZHAN
Toplam 1
Yorum
iceman Bu ve bunun gibi başkan denen bozuntular Tüerk futbolunu katlediyor, işine bak ne lan, işi şuan milli takım ne yazık ki bakmıyor fiko.
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