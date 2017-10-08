PİRLO BIRAKIYOR!

Dünyaca ünlü İtalyan orta saha Andrea Pirlo, futbolu New York City ile aralık ayında bitecek olan sözleşmesinden sonra futbolu bırakacağını açıkladı.

La Gazzetta dello Sport'a röportaj veren Andre Pirlo,"Bırakma zamanımın geldiğini hissediyorum.Her gün fiziksel problemler ortaya çıkıyor.İstediğiniz gibi antrenman yapamıyorsunuz.Sürekli problemler çıkıyor vücutta." şeklinde konuştu.

Andrea Pirlo:"Benim yaşıma gelince,'bu kadar yeter' diyorsunuz. 50 yaşıma kadar futbol oynayamam. Başka bir iş yaparım. Aralık ayında kontratım bitince futbolu bırakacağım." dedi. 38 yaşında olan ünlü orta saha oyuncusu, 1996'da altyapısından yetiştiği Brescia'da profesyonel olduktan sona sırasıyla İnter, Reggina, Milan, Juventus ve New York Cİty (Şu an oynadığı takım) formaları giymişti.

Andrea Pirlo'nun istatistikleri

Maç: 715 Milli Takım: 116 Gol: 86 Kupa: 18