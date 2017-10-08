MISIR, 90+5'TE BİLETİ KAPTI!
Mısır Milli Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. 1990'dan beri ilk kez turnuvaya katılacak Mısır, Nijerya'dan sonra 2018 FIFA Dünya Kupası bileti alan 2. Afrika takımı oldu
2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden Mısır, 5. maçında Kongo'yu konuk etti. Kongo, Salah'ın 63. dakikadaki golüyle öne geçen Mısır'a, 88. dakikada Bouka ile cevap verdi. Fakat Salah, 90+5'inci dakikada kazandıkları penaltı atışını gole çevirerek Mısır'ın sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.
Bu sonuçla puanını 12'ye çıkaran Mısır, en yakın takipçisi Uganda ile arasındaki farkı 4 puana yükselterek elemelerin bitimine bir hafta kala Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
1990'dan beri ilk kez turnuvaya katılacak Mısır, 5 takımlık kotası bulunan Afrika kıtasında, Nijerya'dan sonra 2018 FIFA Dünya Kupası bileti alan 2. ekip oldu.
- Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen 15. takım
Mısır, 32 takımın mücadele edeceği 2018 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen 15. takım olmayı başardı.
Ev sahibi Rusya'nın dışında Almanya, İngiltere, Suudi Arabistan, Belçika, Brezilya, Güney Kore, İspanya, İran, Japonya, Meksika, Nijerya, Kosta Rika, Polonya ve Mısır, şu ana kadar organizasyonda yer almayı garantiledi.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:57
-
SEZON SONU KOLTUK GÜNEŞ'İN
Toplam 73
Yorum
Kemalettin Şahin Milli Takıma Deportivo Emre,Honnvar Kenan,FB M.Ekici,H,Ali Kaldırım,GS Sinan,TS Olcay,Karabük Ceyhun, Bursa Yusuf,B,Şehir Tunay,Kerim alın,,
-
"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 14
Yorum
hikayelere karnımız tok ben söyliyim TS abdulkadir yusuf okay olcay! sen bir kuklasın seni oraya konuş diye çıkarmışlar shaktar da kaç ukraynalı oynattın hoca?
-
"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 14
Yorum
izmirli mutlu tff sorunlu mhk sorunlu pfdk sorunlu herşeyiniz sorunlu gidin kardeşim ülke sizin gibilerden kurtulsun
MISIR, 90+5'TE BİLETİ KAPTI! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.