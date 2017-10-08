LUKAS PODOLSKİ'DEN İTİRAF

Sezon başında Galatsaray'dan ayrılıp Japonya Liginden Vissel Kobe'ye transfer olan Lukas Podolski, Alman Express gazetesine verdiği röportajda eski takımı Köln ile Almanya Milli Takımı ve Japonya kariyeri hakkında konuştu.

Lukas Podolski eski takımı hakkında yorumda bulundu

Bundesliga'da kötü günler geçiren eski takımı Köln'e dönüş sinyali verirken Köln hakkında "Köln için endişe etmiyorum.Çok kötü durumdalar ve böyle kötü başlayacaklarını beklemiyordum. İlk 7 hafta sadece 1 aldıysanız takım alarm veriyor demektir. Ancak 2-3 hafta üst üste kazanırlarsa düzlüğe çıkarlar" yorumunu yaptı.

Milli Takımda hiç şımarık yok

Almanya Milli Takımından emekli olan Podolski, "Almanyai Dünya Kupası'nın favori takımlarından biri ve son Dünya Şampiyonu, her zaman favori olur. Löw, en doğru kadroyu çıkaracaktır. Takımda hiç şımarık oyuncu yok. Tüm Milli oyuncuların karakterleri çok iyi, diğer Milli Takım oyunlarından çok farklı.." dedi.

Orta sahadan top dağıtıp, klasik forvet gibi oynuyorum

Vissel Kobe'deki kariyeri hakkında konuşan Podolski,"Henüz üst düzey bir takım değiliz ama önümüzdeki bir kaç yıl içinde daha ileri gideceğiz ve daha iyi bir takım olmayı hedefliyoruz. Teknik Direktörün taktiği nedeniyle pozisyonum değişti. Artık 8 numara gibi oynuyorum, orta sahadan top dağıtıp, klasik forvet gibi oynuyorum" dedi.