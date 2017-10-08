Kosta Rika, başkent San Jose'deki Ulusal Stat'ta oynanan elemerin 9. hafta mücadelesinde, Honduras'ı ağırladı.

Honduras, ilk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 66. dakikasında Eddie Hernandez'in golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 90+5. dakikada Kendall Waston'un golüyle karşılık veren ev sahibi takım, 1-1'lik beraberliği yakaladı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla elemelerin bitimine bir hafta kala puanını 16 yapan Kosta Rika, grup lideri Meksika'nın ardından Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Daha önce 1990, 2002, 2006 ve 2014 olmak üzere 4 defa turnuvada yer alan Kosta Rika, tarihinde 5. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

CONCACAF elemelerinden Dünya Kupası'na doğrudan katılacak son takım ise 11 Ekim'de oynanacak 10. hafta maçlarının ardından ABD, Panama veya Honduras olacak.



DÜNYA KUPASI'NA KATILMAYI GARANTİLEYEN 13. TAKIM

Kosta Rika, 32 takımın mücadele edeceği Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen 13. takım oldu.

Ev sahibi Rusya'nın dışında Almanya, İngiltere, Suudi Arabistan, Belçika, Brezilya, Güney Kore, Kosta Rika, İspanya, İran, Japonya, Meksika ve Nijerya, şu ana kadar organizasyonda yer almayı garantiledi.