 Boluspor, tam kadro çalıştı – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    Boluspor, tam kadro çalıştı

    Boluspor, tam kadro çalıştı
    TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, MKE Ankaragü hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde çalıştı. Çalışmada, Alim Öztürk ve Özgür İleri, koşu ve ısınma çalışmasının ardından fizyoterapist eşliğinde antrenmanı tamamladı.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:48
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