Nijerya Dünya Kupası'nda
Afrika kıtasından 2018 FIFA Dünya Kupası vizesi alan ilk takım, Nijerya oldu
2018 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Zambiya'yı 1-0 mağlup eden Nijerya, gelecek yıl düzenlenecek organizasyona katılmaya hak kazandı.
Akwa Ibom eyaletindeki Uluslararası Godswill Akpabio Stadı'nda oynanan B Grubu mücadelesinde Nijerya, Zambiya'yı konuk etti.
İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın 73. dakikasında Alexander Iwobi ile ağları sarsan Nijerya, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından grupta son maçlar öncesi puanını 13'e çıkaran Nijerya, gelecek yıl Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na Afrika kıtasından katılmayı garantileyen ilk takım oldu.
Afrika Uluslar Kupası'nda 3 şampiyonluğu bulunan Nijerya, tarihinde 6. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:36
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BEDAVAYA ALMAM
Toplam 10
Yorum
denız antalya beşiktaş durusu böyledir arkadaslar düşenın arkasından vurulmaz
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''İZLANDA, TÜRKİYE'Yİ YOK ETTİ''
Toplam 23
Yorum
Celalettin Küçükyiğit Lucescu Ön Tane Fatih TerimAbullah Avcı yapar,Yardımcı Ertuğrul Sağlam,Yıldıray Baştürk,RüştüReçber olmalı,Tayfur ile olmaz israr etmeyin
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DURUM ÇOK MU KÖTÜ? YOK BE OĞLUM!.. O ZAMAN DANS (!)
Toplam 7
Yorum
nedo bence kaybetcek birşeyimiz kalmamışken tüm gençleri deneyrlim.gelecek için
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