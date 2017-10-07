HOLLANDA'YA MUCİZE GEREKİYOR

A Grubu mücadelesinde Belarus'u 3-1 mağlup eden Hollanda, puanını 16'ya yükseltti. İsveç'in Lüksemburg'u 8-0 yenerek 19 puana yükselmesi ise, Dick Advocaat'ın ekibinin Dünya Kupası'na gitmesini mucizelere bıraktı. Hollanda'nın 2018'de Rusya'da yer alması için, son maçında İsveç'i 7 farkla mağlup etmesi gerekiyor.



A, B ve H gruplarında oynanan mücadelelerin sonuçları şu şekilde:

A GRUBU

İsveç - Lüksemburg: 8-0

Belarus - Hollanda: 1-3

Bulgaristan - Fransa: 0-1



B GRUBU

Faroe Adaları - Letonya: 0-0

Andorra - Portekiz: 0-2

İsviçre - Macaristan: 5-2



H GRUBU

Bosna-Hersek - Belçika: 3-4

Cebelitarık - Estonya: 0-6

Güney Kıbrıs - Yunanistan: 1-2