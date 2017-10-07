HOLLANDA'YA MUCİZE GEREKİYOR
FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün maçları tamamlandı.
A Grubu mücadelesinde Belarus'u 3-1 mağlup eden Hollanda, puanını 16'ya yükseltti. İsveç'in Lüksemburg'u 8-0 yenerek 19 puana yükselmesi ise, Dick Advocaat'ın ekibinin Dünya Kupası'na gitmesini mucizelere bıraktı. Hollanda'nın 2018'de Rusya'da yer alması için, son maçında İsveç'i 7 farkla mağlup etmesi gerekiyor.
A, B ve H gruplarında oynanan mücadelelerin sonuçları şu şekilde:
A GRUBU
İsveç - Lüksemburg: 8-0
Belarus - Hollanda: 1-3
Bulgaristan - Fransa: 0-1
B GRUBU
Faroe Adaları - Letonya: 0-0
Andorra - Portekiz: 0-2
İsviçre - Macaristan: 5-2
H GRUBU
Bosna-Hersek - Belçika: 3-4
Cebelitarık - Estonya: 0-6
Güney Kıbrıs - Yunanistan: 1-2
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:56
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BEDAVAYA ALMAM
Toplam 10
Yorum
denız antalya beşiktaş durusu böyledir arkadaslar düşenın arkasından vurulmaz
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''İZLANDA, TÜRKİYE'Yİ YOK ETTİ''
Toplam 23
Yorum
Celalettin Küçükyiğit Lucescu Ön Tane Fatih TerimAbullah Avcı yapar,Yardımcı Ertuğrul Sağlam,Yıldıray Baştürk,RüştüReçber olmalı,Tayfur ile olmaz israr etmeyin
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DURUM ÇOK MU KÖTÜ? YOK BE OĞLUM!.. O ZAMAN DANS (!)
Toplam 7
Yorum
nedo bence kaybetcek birşeyimiz kalmamışken tüm gençleri deneyrlim.gelecek için
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