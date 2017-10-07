 HOLLANDA'YA MUCİZE GEREKİYOR – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    HOLLANDA'YA MUCİZE GEREKİYOR

    HOLLANDA'YA MUCİZE GEREKİYOR

    FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün maçları tamamlandı.

    A Grubu mücadelesinde Belarus'u 3-1 mağlup eden Hollanda, puanını 16'ya yükseltti. İsveç'in Lüksemburg'u 8-0 yenerek 19 puana yükselmesi ise, Dick Advocaat'ın ekibinin Dünya Kupası'na gitmesini mucizelere bıraktı. Hollanda'nın 2018'de Rusya'da yer alması için, son maçında İsveç'i 7 farkla mağlup etmesi gerekiyor.

    A, B ve H gruplarında oynanan mücadelelerin sonuçları şu şekilde:
    A GRUBU
    İsveç - Lüksemburg: 8-0
    Belarus - Hollanda: 1-3
    Bulgaristan - Fransa: 0-1

    B GRUBU
    Faroe Adaları - Letonya: 0-0
    Andorra - Portekiz: 0-2
    İsviçre - Macaristan: 5-2

    H GRUBU
    Bosna-Hersek - Belçika: 3-4
    Cebelitarık - Estonya: 0-6
    Güney Kıbrıs - Yunanistan: 1-2

    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:56
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