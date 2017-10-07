FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO
Fenerbahçeli bir grup taraftar, tartışmalı hakem kararları ve disiplin cezaları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) ve Başkan Yıldırım Demirören'i protesto etti.
Yaklaşık 50 kadar sarı lacivertli taraftar Riva'da bulunan federasyon binası önüne gelerek Yıldırım Demirören ve yönetimini istifaya davet etti. Polisin güvenlik önlemleri eşliğinde federasyon binası önüne siyah çelenk bırakan taraftarlar daha sonra Riva'dan ayrıldı. Taraftarların "TFF İstifa'' yazılı siyah çelenk bıraktığı ve "Fenerbahçe Halktır" ile "Halk Yenilmez" pankartları açtığı görüldü.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:04
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BEŞİKTAŞ'TA SARI ALARM!
Toplam 4
Yorum
TCelcius Bu renkli basın kucak oğlanı olmayı bırakmadıkça türk futbolu düzelmez hayatları algı yaratmak BEŞİKTAŞ düşmanlığı cami duvarına işiyorsunuz
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''TOKAT MANYAĞI YAPARIM''
Toplam 9
Yorum
TCelcius Bu yılmaz vural deli etti beni dün ulan yeniliyoruz hala kendine yer yapmaya çalışıyor tiksiniyorum bu art niyetli insanlardan ayar oluyorum
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Sneijder dönüyor
Toplam 7
Yorum
Ertan 20 milyon € tazminatı kim verecek?
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