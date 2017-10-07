 FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO

    FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO

    Fenerbahçeli bir grup taraftar, tartışmalı hakem kararları ve disiplin cezaları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nu () ve Başkan Yıldırım Demirören'i protesto etti.

    Yaklaşık 50 kadar sarı lacivertli taraftar Riva'da bulunan federasyon binası önüne gelerek Yıldırım Demirören ve yönetimini istifaya davet etti. Polisin güvenlik önlemleri eşliğinde federasyon binası önüne siyah çelenk bırakan taraftarlar daha sonra Riva'dan ayrıldı. Taraftarların " İstifa'' yazılı siyah çelenk bıraktığı ve "Fenerbahçe Halktır" ile "Halk Yenilmez" pankartları açtığı görüldü.

    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:04
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