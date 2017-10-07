FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO

Yaklaşık 50 kadar sarı lacivertli taraftar Riva'da bulunan federasyon binası önüne gelerek Yıldırım Demirören ve yönetimini istifaya davet etti. Polisin güvenlik önlemleri eşliğinde federasyon binası önüne siyah çelenk bırakan taraftarlar daha sonra Riva'dan ayrıldı. Taraftarların "TFF İstifa'' yazılı siyah çelenk bıraktığı ve "Fenerbahçe Halktır" ile "Halk Yenilmez" pankartları açtığı görüldü.