YENİ TAKIMINI MALTA'DA BULDU
Milan'ın eski savunma oyuncusu Cristian Zaccardo, internetten ilan vererek kendisine takım buldu.
İNTERNETTEN İŞ ARADI
Yaz aylarında, internetteki "LinkedIn" sitesinde aktif futbolculuk yaşantısını sürdürmek için ilan veren 35 yaşındaki savunma oyuncusu, Malta Birinci Futbol Ligi takımlarından Hamrun Spartans ile sözleşme imzaladı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Malta kulübüne imzayı attıktan sonra ilk antrenmanına çıkan Zaccardo, bugüne kadar farklı ülkelerden ve İtalya içinde farklı liglerdeki kulüplerden teklifler aldığını belirterek, "Maltalı yöneticiler bana kendimi önemli hissettirdi. Onların pazarlama ve iş alanlarında da projeleri var. 2006 yılında dünya şampiyonluğu yaşamış bir oyuncuyu ülkelerine getirdiler. Ben de onlara, Avrupa kupalarına gitmelerini sağlayacak şekilde ligi ilk 3'te bitirmelerine yardımcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
MİLAN'DA YILDIZLAŞTI
CristianZaccardo'nun 15 Ekim'de yeni takımıyla ilk maçına çıkması bekleniyor. Futbolculuk kariyerinde, Bologna, Palermo, Wolfsburg, Parma, Milan, Carpi ve son olarak İtalya 3. Lig ekiplerinden Vicenza'da top koşturan Zaccardo, 2006'da Dünya Kupası'nı kazanan İtalya Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıştı.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:27
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 50
Yorum
REAL Bonservis yok ama, bukez de oyuncu imza parasi istiyor, menajer de extra istiyor...vs vs.
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''EN BÜYÜK RAKİBİMİZ F.BAHÇE''
Toplam 9
Yorum
Saçmalama Ayten arkadaşın kafası güzel herhalde sen kimsin Fenerbahçeye rakıp olacaksın bizim rakibimiz real madrid, cska olmpyakos vs...
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 45
Yorum
Hoca Umarim haber dogru degildir. Ama eger dogruysa, bilinki artik cehennem donmustur.
YENİ TAKIMINI MALTA'DA BULDU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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