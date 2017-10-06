Yeni takımını internetten buldu
Milan'ın eski savunma oyuncusu Cristian Zaccardo, internetten ilan vererek kendisine takım buldu.
İNTERNETTEN İŞ ARADI
Yaz aylarında, internetteki "LinkedIn" sitesinde aktif futbolculuk yaşantısını sürdürmek için ilan veren 35 yaşındaki savunma oyuncusu, Malta Birinci Futbol Ligi takımlarından Hamrun Spartans ile sözleşme imzaladı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Malta kulübüne imzayı attıktan sonra ilk antrenmanına çıkan Zaccardo, bugüne kadar farklı ülkelerden ve İtalya içinde farklı liglerdeki kulüplerden teklifler aldığını belirterek, "Maltalı yöneticiler bana kendimi önemli hissettirdi. Onların pazarlama ve iş alanlarında da projeleri var. 2006 yılında dünya şampiyonluğu yaşamış bir oyuncuyu ülkelerine getirdiler. Ben de onlara, Avrupa kupalarına gitmelerini sağlayacak şekilde ligi ilk 3'te bitirmelerine yardımcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
MİLAN'DA YILDIZLAŞTI
CristianZaccardo'nun 15 Ekim'de yeni takımıyla ilk maçına çıkması bekleniyor. Futbolculuk kariyerinde, Bologna, Palermo, Wolfsburg, Parma, Milan, Carpi ve son olarak İtalya 3. Lig ekiplerinden Vicenza'da top koşturan Zaccardo, 2006'da Dünya Kupası'nı kazanan İtalya Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıştı.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:40
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'COME TO BEŞİKTAŞ'
Toplam 13
Yorum
En büyük FENER Popülaritesi FB ve GS'nin çok altında olan BJK tanınırlığını arttırmak için come to beşiktaş diye slogan bulmuş, sizi kimsenin taktığı yok
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LUCESCU'DAN İKİ İSME KESİK
Toplam 19
Yorum
Mehmet Türkmen Bencede H!Ali Kaldırım,M,Ekici,Olcay,Mevlüt,Tolga ilk onbirde oynatılmalıydı,Arda,Caner,M,Topal,Emre kadroda var,
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Barcelona’da operasyon
Toplam 1
Yorum
dsfds sdfsdfsdf
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