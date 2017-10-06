Portekiz Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında deplasmanda oynayacağı Andorra maçına askeri uçakla gitti.
Andorra Havaalanı'nın çok kısa ve dar olduğundan dolayı bu yola başvurulduğu açıklanırken, futbolcular da uçağa binmeden önce hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirip imza dağıttı.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:07
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Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ oyuncu ile transfer sezonunda görüşüldü ve klübününe haberi vardı klübüylede görüşüldü klup olmayacak paralar istedi oyuncu bedava geliyor !
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KAPTAN OĞUZHAN'A GÖRÜŞME YASAĞI
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaşlar ortada yönetici başarısı var hak hukuk meselesi değil alan razı veren razı durumu hak yeme durumu yok saçma yorum atmayın !!!
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GIULIANO SANCISI
Toplam 15
Yorum
selim Madem ekiciyi kazanacaktin ve ekicinin donecegini biliyordun neden 7-8 milyon euro harcatip bu oyuncuyu aldiriyorsun.nedir bu celiski sende
Portekiz, Andorra deplasmanına askeri uçakla gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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