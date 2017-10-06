 Portekiz, Andorra deplasmanına askeri uçakla gitti – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    , deplasmanına askeri uçakla gitti

    Portekiz, Andorra deplasmanına askeri uçakla gitti

    Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında deplasmanda oynayacağı maçına askeri uçakla gitti.

    2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın deplasmanda ile karşılaşacak olan , C-295 tipi bir askeri uçakla karşılaşmanın oynanacağı şehre gitti.

    Andorra Havaalanı'nın çok kısa ve dar olduğundan dolayı bu yola başvurulduğu açıklanırken, futbolcular da uçağa binmeden önce hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirip imza dağıttı.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:07
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