NAİM SÜLEYMANOĞLU AMELİYATA ALINDI
Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski halterci Naim Süleymanoğlu ameliyata alındı.
Acil karaciğer nakli bekleyen efsane halterci için aranan uygun donör bulundu. Süleymanoğlu'nun akrabaları ve yakın çevresinde yapılan araştırma sonucunda testleri olumlu sonuç veren bir arkadaşının donör olmasına karar verildi. Süleymanoğlu bu sabah Ataşehir Memorial Hastanesi'nde ameliyata alındı. Donörden alınacak karaciğer parçası ameliyatla Naim Süleymanoğlu'na nakledilecek.
Süleymanoğlu, 25 Eylül'de karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:21
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Toplam 4
Yorum
BJK VİDA KESİNLİKLE ÇOK DOĞRU TRANSFER . ÖNÜNDEKİ LİBEROYU COK RAHATLATACAK BİR OYUNCU. 2.YARI ÇOK FARKLI BİR BEŞİKTAŞ İZLEYECEĞİZ.
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KAPTAN OĞUZHAN'A GÖRÜŞME YASAĞI
Toplam 9
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BJK OĞUZHANIN HAKKI EN AZIN DAN 2.5 MİLYON AVRO OLALI .
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Talisca’nın takımı Türkiye’ye geldi
Toplam 1
Yorum
Erdogan sen neymissin be talisca helal sana
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