 NAİM SÜLEYMANOĞLU AMELİYATA ALINDI – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    AMELİYATA ALINDI

    <a href="/index/naim-suleymanoglu?id=603d6daa-3b16-4389-8bbd-34682859d8ef" class="" rel="tag">NAİM SÜLEYMANOĞLU</a> AMELİYATA ALINDI

    Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski halterci ameliyata alındı.

    Acil karaciğer nakli bekleyen efsane halterci için aranan uygun donör bulundu. Süleymanoğlu'nun akrabaları ve yakın çevresinde yapılan araştırma sonucunda testleri olumlu sonuç veren bir arkadaşının donör olmasına karar verildi. Süleymanoğlu bu sabah Ataşehir Memorial Hastanesi'nde ameliyata alındı. Donörden alınacak karaciğer parçası ameliyatla 'na nakledilecek.

    Süleymanoğlu, 25 Eylül'de karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:21
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