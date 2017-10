MANU TÜRK ASILLI OYUNCUNUN PEŞİNDE

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United , Liverpool'da top koşturan Türk asıllı Alman yıldız Emre Can 'ı transfer etmek istiyor.Bayern Münih alt yapısında yetişen Emre Can, 2012'de A takıma yükseldi. 2013'te Leverkusen'e transfer olan Emre Can, 2014'te ise 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'un yolunu tuttu.Liverpool orta sahasındaki değişilmez oyunculardan biri olan Emre Can'ın sözleşmesi 2018 Haziran'da sona eriyor. İtalyan basınında yer alan iddiaya göre, 23 yaşındaki oyuncuyu yakından takip eden Manchester United önümüzdeki yaz transferi bitirmeyi hedefliyor.Premier Lig'de 94 maça çıkan Emre Can, 7 gol 4 asistlik katkı yaptı. Genç oyuncu Alman Milli Takımı formasını ise 17 kez sırtına geçirdi.