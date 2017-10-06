MANU TÜRK ASILLI OYUNCUNUN PEŞİNDE
Manchester United, Liverpool'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Can'ı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
Bayern Münih alt yapısında yetişen Emre Can, 2012'de A takıma yükseldi. 2013'te Leverkusen'e transfer olan Emre Can, 2014'te ise 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'un yolunu tuttu.
Liverpool orta sahasındaki değişilmez oyunculardan biri olan Emre Can'ın sözleşmesi 2018 Haziran'da sona eriyor. İtalyan basınında yer alan iddiaya göre, 23 yaşındaki oyuncuyu yakından takip eden Manchester United önümüzdeki yaz transferi bitirmeyi hedefliyor.
Premier Lig'de 94 maça çıkan Emre Can, 7 gol 4 asistlik katkı yaptı. Genç oyuncu Alman Milli Takımı formasını ise 17 kez sırtına geçirdi.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:06
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'COME TO BEŞİKTAŞ'
Toplam 18
Yorum
egeli beşiktaslı arkadaslar sizin taraftarlığınızı takdir ederim ama dünyada bir etkiniz yok kabul edin hatta liste yayınlandı fener vardı listede
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'COME TO BEŞİKTAŞ'
Toplam 18
Yorum
BEŞİKTAŞ emre bolun akrabası mısın ? haberin yoksa söylüyeyim caner gökhan lens beşiktaşta söylüyrum gidip fenerumda arama diye roben nerede ? vasıf!
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TALISCA'NIN TAKIMI TÜRKİYE'YE GELDİ
Toplam 2
Yorum
Bk sen neye takıldın tosun, mevzu bambaşka yaptığı şey bir sosyal hizmet bir vefa kısaca renklilerin anlayamacağı konular
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