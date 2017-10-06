Hindistan’da dev sınav

U17 Milli Takımı'nın da katıldığı Dünya Kupası, bugün Hindistan'da başlıyor. Teknik direktörlüğünü Mehmet Hacıoğlu'nun yaptığı ay-yıldızlı ekibimiz, turnuvadaki ilk sınavını ise yarın verecek. Türkiye, Patil Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak karşılaşmada Yeni Zelanda ile kozlarını paylaşacak.