 Hindistan’da dev sınav – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    Hindistan’da dev sınav

    Hindistan’da dev sınav
    U17 Milli Takımı'nın da katıldığı Dünya Kupası, bugün Hindistan'da başlıyor. Teknik direktörlüğünü Mehmet Hacıoğlu'nun yaptığı ay-yıldızlı ekibimiz, turnuvadaki ilk sınavını ise yarın verecek. Türkiye, Patil Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak karşılaşmada Yeni Zelanda ile kozlarını paylaşacak.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:21
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