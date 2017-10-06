ARJANTİN KENDİNİ ATEŞE ATTI
2018 Dünya Kupası Elemeleri Güney Amerika Grubu'nda evinde Peru'yla berabere kalan Arjantin'in Dünya Kupası'na gidememe riski arttı
ARJANTİN VE ŞİLİ'NİN ÜMİDİ SON HAFTA
2018 Dünya Kupası Elemeleri Güney Amerika Grubu'nda ilk 4 takım doğrudan Dünya Kupası'na gidecek, 5. takım ise play off'lara kalacak. Peru ile 0-0 berabere kalan Arjantin, son hafta Ekvador deplasmanında kazanamazsa Dünya Kupası'na katılamayacak.
Şili ise Arjantin'e göre biraz daha avantajlı. Rakiplerinden gelecek skorlara göre Brezilya deplasmanında Şili'nin alacağı bir puan bile yetecek.
Hatta, Paraguay, Venezuela maçını kazanamaz, Peru-Kolombiya maçında da bir kazanan çıkarsa, Şili mağlup olsa dahi en kötü ihtimalle play off turuna kalabilecek.
FİKSTÜR
Brezilya - Şili
Ekvador - Arjantin
Peru - Kolombiya
Uruguay - Bolivya
Paraguay - Venezuela
Son hafta maçları 11 Ekim 02:30'da oynanacak.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 08:36
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 50
Yorum
REAL Bonservis yok ama, bukez de oyuncu imza parasi istiyor, menajer de extra istiyor...vs vs.
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''EN BÜYÜK RAKİBİMİZ F.BAHÇE''
Toplam 9
Yorum
Saçmalama Ayten arkadaşın kafası güzel herhalde sen kimsin Fenerbahçeye rakıp olacaksın bizim rakibimiz real madrid, cska olmpyakos vs...
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 45
Yorum
Hoca Umarim haber dogru degildir. Ama eger dogruysa, bilinki artik cehennem donmustur.
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