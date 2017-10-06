 ARJANTİN KENDİNİ ATEŞE ATTI – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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HEPSİ
    06 Ekim 2017, Cuma
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    ARJANTİN KENDİNİ ATEŞE ATTI

    ARJANTİN KENDİNİ ATEŞE ATTI

    2018 Dünya Kupası Elemeleri Güney Amerika Grubu'nda evinde Peru'yla berabere kalan Arjantin'in Dünya Kupası'na gidememe riski arttı

    Arjantin, Güney Amerika Grubu'nun 17. maçında evinde Peru'yu ağırladı. Messi'nin 90 dakika sahada kalmasına rağmen Tangocular galip gelemedi. 0-0 Grupta puanını 25'e yükselten Arjantin, 6. sırada kaldı.

    ARJANTİN VE ŞİLİ'NİN ÜMİDİ SON HAFTA
    2018 Dünya Kupası Elemeleri Güney Amerika Grubu'nda ilk 4 takım doğrudan Dünya Kupası'na gidecek, 5. takım ise play off'lara kalacak. Peru ile 0-0 berabere kalan Arjantin, son hafta Ekvador deplasmanında kazanamazsa Dünya Kupası'na katılamayacak.

    Şili ise Arjantin'e göre biraz daha avantajlı. Rakiplerinden gelecek skorlara göre Brezilya deplasmanında Şili'nin alacağı bir puan bile yetecek.
    Hatta, Paraguay, Venezuela maçını kazanamaz, Peru-Kolombiya maçında da bir kazanan çıkarsa, Şili mağlup olsa dahi en kötü ihtimalle play off turuna kalabilecek.

    FİKSTÜR
    Brezilya - Şili

    Ekvador - Arjantin

    Peru - Kolombiya

    Uruguay - Bolivya

    Paraguay - Venezuela

    Son hafta maçları 11 Ekim 02:30'da oynanacak.

    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 08:36
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