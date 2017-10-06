ARJANTİN KENDİNİ ATEŞE ATTI

Arjantin, Güney Amerika Grubu'nun 17. maçında evinde Peru'yu ağırladı. Messi'nin 90 dakika sahada kalmasına rağmen Tangocular galip gelemedi. 0-0 Grupta puanını 25'e yükselten Arjantin, 6. sırada kaldı.2018 Dünya Kupası Elemeleri Güney Amerika Grubu'nda ilk 4 takım doğrudan Dünya Kupası'na gidecek, 5. takım ise play off'lara kalacak. Peru ile 0-0 berabere kalan Arjantin, son hafta Ekvador deplasmanında kazanamazsa Dünya Kupası'na katılamayacak.

Şili ise Arjantin'e göre biraz daha avantajlı. Rakiplerinden gelecek skorlara göre Brezilya deplasmanında Şili'nin alacağı bir puan bile yetecek.

Hatta, Paraguay, Venezuela maçını kazanamaz, Peru-Kolombiya maçında da bir kazanan çıkarsa, Şili mağlup olsa dahi en kötü ihtimalle play off turuna kalabilecek.





FİKSTÜR

Brezilya - Şili

Ekvador - Arjantin

Peru - Kolombiya

Uruguay - Bolivya

Paraguay - Venezuela

Son hafta maçları 11 Ekim 02:30'da oynanacak.