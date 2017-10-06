ALMANYA VE İNGİLTERE, BİLETİ ALDI
Almanya ve İngiltere, 2018 Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası, 3 grupta oynanan 9 maçla başladı.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde C, E ve F gruplarında 9 karşılaşma oynandı.
Elemelerde C Grubu'nda Almanya konuk olduğu Kuzey İrlanda'yı 3-1 yendi. Bu sonuçla Almanya, grupta bir maç kala 27 puana ulaşarak zirveyi garantiledi ve Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı.
F Grubu maçında İngiltere ağırladığı Slovenya'yı 1-0 mağlup etti. 9 maçta 23 puan toplayarak gruptaki liderliğini garantileyen İngiltere, Dünya Kupası vizesini kaptı.
E Grubu'nda Ermenistan'ı deplasmanda 6-1 yenen Polonya'da, forvet Robert Lewandowski, rakip fileleri 3 kez havalandırarak toplamda 50 golle Wlodzimierz Lubanski'yi geçerek Polonya tarihinin en golcü futbolcusu oldu. 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9 maç sonunda 15 gol kaydeden Lewandoski, Portekizli Cristiano Ronaldo'yu da geçerek bir eleme aşamasında en çok gol atan futbolcu unvanına ulaştı.
Rusya, Belçika, İran, Suudi Arabistan, Japonya, Güney Kore, Meksika ve Brezilya'nın ardından Almanya ile İngiltere de Dünya Kupası'na katılmayı hak etti.
Gruplarda oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu:
Azerbaycan-Çekya: 1-2
Kuzey İrlanda-Almanya: 1-3
San Marino-Norveç: 0-8
E Grubu:
Ermenistan-Polonya: 1-6
Karadağ-Danimarka: 0-1
Romanya-Kazakistan: 3-1
F Grubu:
İngiltere-Slovenya: 1-0
İskoçya-Slovakya: 1-0
Malta-Litvanya: 1-1
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:41
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 50
Yorum
REAL Bonservis yok ama, bukez de oyuncu imza parasi istiyor, menajer de extra istiyor...vs vs.
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''EN BÜYÜK RAKİBİMİZ F.BAHÇE''
Toplam 9
Yorum
Saçmalama Ayten arkadaşın kafası güzel herhalde sen kimsin Fenerbahçeye rakıp olacaksın bizim rakibimiz real madrid, cska olmpyakos vs...
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 45
Yorum
Hoca Umarim haber dogru degildir. Ama eger dogruysa, bilinki artik cehennem donmustur.
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