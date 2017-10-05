Yardımcı hakem PFDK'ye sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, B klasman yardımcı hakemi Ali Tuna'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "B klasman yardımcı hakemi Ali Tuna'nın Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 38/a maddesine aykırılığı nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir." denildi.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:18
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Lens'in durumu Töre'ye bağlı
Toplam 10
Yorum
44istanbul Takimda Lens ve Negredo iyi kullanilamiyor bence. Senol hoca bu oyunculara biraz daha özgüven ve sans verirse, cok katkilari olacagina inaniyorum. Medel de ayni.
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PFDK KARARINI AÇIKLADI!
Toplam 2
Yorum
ismail girgin taraflı PFDK adama dokunsa bi cezayı hak etse
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İŞTE GIULIANO’NUN ASIL SORUNU
Toplam 3
Yorum
hakan Adamı yerinde oynatmasan olacağı budur. Aykut yarışta atını dizginleyen jokey gibidir. Ne yaptığını bilmeyen iyi oynayanları da bitiren hoca
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