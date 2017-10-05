 Yardımcı hakem PFDK'ye sevk edildi! – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    Yardımcı hakem PFDK'ye sevk edildi!

    Yardımcı hakem PFDK'ye sevk edildi!

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, B klasman yardımcı hakemi Ali Tuna'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

    TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "B klasman yardımcı hakemi Ali Tuna'nın Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 38/a maddesine aykırılığı nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verilmiştir." denildi.

    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:18
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