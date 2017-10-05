 Rize’ye zafer sözü – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    Rize’ye zafer sözü

    Rize’ye zafer sözü

    Karadeniz ekibinin yıldızı , taraftarlara umut saçtı. Golcü futbolcu, “Kulübü hak ettiği yer olan Süper Lig’e tekrar taşıyacağız” ifadesini kullandı

    Çaykur Rizespor'un yıldız ismi Leonard Kweuke, gelecek haftalar öncesi camiaya umut dağıttı. Kamerunlu golcü, son 3 haftayı 1 puanla kapatmalarının morallerini bozduğunu belirtirken, "Ancak kimse umutsuzluğa kapılmasın. Çok iyi bir takımız ve milli aranın ardından oynayacağımız maçlarda bu ligde misafir olduğumuzu göstereceğiz" diye konuştu.

    YÜZLERİ GÜLECEK
    "Hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e tekrar döneceğiz" diyen 30 yaşındaki futbolcu, "Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde en iyi şekilde hazırlıklarımız sürüyor. Taraftarlarımızın yüzünü güldürecek sonuçlar alacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" sözlerini sarfetti.

    Bu sezon 6 lig maçında forma giyen , 2 kez rakip fileleri havalandırdı
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:23
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