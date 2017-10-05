Rize’ye zafer sözü
Karadeniz ekibinin yıldızı Kweuke, taraftarlara umut saçtı. Golcü futbolcu, “Kulübü hak ettiği yer olan Süper Lig’e tekrar taşıyacağız” ifadesini kullandı
YÜZLERİ GÜLECEK
"Hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e tekrar döneceğiz" diyen 30 yaşındaki futbolcu, "Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde en iyi şekilde hazırlıklarımız sürüyor. Taraftarlarımızın yüzünü güldürecek sonuçlar alacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" sözlerini sarfetti.
Bu sezon 6 lig maçında forma giyen Kweuke, 2 kez rakip fileleri havalandırdı
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:23
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DAHA İYİ OLACAĞIZ
Toplam 11
Yorum
Fiko Göztepe ve Alanya maçlarında takım resmen uyudu dışarıdan müdahale olmadığı sürece böyle maçlar çıkacak yedek kaleci şart amatörce gol yedik
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Ali Şen: F.Bahçe’nin gücü test edilmesin!
Toplam 3
Yorum
birol uslu al birini vur ötekine ali şen de yıldırımda bizim talihsizliğimiz.Öyle antipatik öyle ukalalarki herkes bizden nefret ediyor yazık yazık
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RIDVAN DİLMEN'DEN G.SARAY'A UYARI
Toplam 31
Yorum
KARAKARTAL_23 GS Şampiyon olamaz.Olsada bütçeyi aştı,Şmp ligine BJK gider.Çok heyecanlı oynuyor GS,kurt hoca Ş.G ve kurt oyuncularla BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON...
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