KURUL iSYANI

Birlik ve G.Saray Başkanı Dursun Özbek, “Şikayet ettiğimiz konular sadece hakemler değil. Tahkim ve disiplin kurulları da buna dahil. En ufak konuda disipline sevk ediliyoruz” dedi

KULÜPLER Birliği aylık toplantısı Maslak'taki Kulüpler Birliği binasında yapıldı. Toplantının ardından konuşan Kulüpler Birliği ve G.Saray Başkanı Dursun Özbek, hakemler ve kulüplere verilen cezalar konusunun gündemlerini oluşturduğunu söyledi. Özbek, "Cezanın kişiselleştirilmesi gündeme geldi. Tribün veya saha kapama cezaları veriliyor ama Passolig uygulamasında cezaların kişiselleştirilmesi ön plandaydı. Kurulların verdiği cezaların kulüpler nezdinde tatminsizlik yaşattığını görüştük. Federasyon ile görüşmeye karar verdik. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Ayrıca video hakem uygulamasının ne zaman, nasıl olacağı konusunda da TFF ile görüşeceğiz" dedi.



KONTROLDEN ÇIKMAMALI

SEZON başından bu yana bütün takımların her maçın ardından disiplin kuruluna sevk edilmesiyle ilgili isyan eden Başkan Özbek, "Şikayet ettiğimiz konular sadece hakemler değil. Tahkim ve disiplin kurulları da buna dahil. Bunların kendi akışına bırakılmaması lazım. İlgililerle bu konuda bir araya gelerek çözüm bulmak zorundayız. Biz kitlelere hitap ediyoruz. Bunun tırmanmasına izin verilmemesi lazım. Daha sezon başındayız. Bunların kontrolden çıkmaması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.



"CUMHURBAŞKANI'NIN TALİMATI VAR"

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ı pazartesi günü ziyaret ettiklerini hatırlatan KBV Başkanı Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı'nın Türk futbolundaki bazı çalışmaların birlik tarafından yapılmasının uygun olacağını belirttiğini aktardı. Özbek, "Gündemimizde kulüpler yasası ve 6222 sayılı yasa var. Bu manada kulüplerin çalışma grubu ile bir çalışma başlatıyoruz. En kısa sürede başlatacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatı, en kısa sürede kendilerine iletilmesiydi" bilgisini verdi.



"YAPTIRIM GÜCÜMÜZ YOK"

CEZALARA karşı nasıl yaptırım yapılacağı sorusuna Özbek, "Birlik olarak bu gücümüz yok. Giderek boyutları büyüyor. Başka şeyleri tetiklemesinden korkuyoruz" diye cevap verdi.



"STOPAJ ARTIŞINI KARŞILAYAMAYIZ"

ÖZBEK, stopaj artışı konusunda, "Kulüplerin mali yapısının uygun olmadığını Cumhurbaşkanımıza ileterek destek istedik. Bizden bir çalışma istendi. Hazırlık yapılıp, sunulacak" bilgisini verdi.