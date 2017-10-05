KURUL iSYANI
Birlik ve G.Saray Başkanı Dursun Özbek, “Şikayet ettiğimiz konular sadece hakemler değil. Tahkim ve disiplin kurulları da buna dahil. En ufak konuda disipline sevk ediliyoruz” dedi
KONTROLDEN ÇIKMAMALI
SEZON başından bu yana bütün takımların her maçın ardından disiplin kuruluna sevk edilmesiyle ilgili isyan eden Başkan Özbek, "Şikayet ettiğimiz konular sadece hakemler değil. Tahkim ve disiplin kurulları da buna dahil. Bunların kendi akışına bırakılmaması lazım. İlgililerle bu konuda bir araya gelerek çözüm bulmak zorundayız. Biz kitlelere hitap ediyoruz. Bunun tırmanmasına izin verilmemesi lazım. Daha sezon başındayız. Bunların kontrolden çıkmaması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.
"CUMHURBAŞKANI'NIN TALİMATI VAR"
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ı pazartesi günü ziyaret ettiklerini hatırlatan KBV Başkanı Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı'nın Türk futbolundaki bazı çalışmaların birlik tarafından yapılmasının uygun olacağını belirttiğini aktardı. Özbek, "Gündemimizde kulüpler yasası ve 6222 sayılı yasa var. Bu manada kulüplerin çalışma grubu ile bir çalışma başlatıyoruz. En kısa sürede başlatacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatı, en kısa sürede kendilerine iletilmesiydi" bilgisini verdi.
"YAPTIRIM GÜCÜMÜZ YOK"
CEZALARA karşı nasıl yaptırım yapılacağı sorusuna Özbek, "Birlik olarak bu gücümüz yok. Giderek boyutları büyüyor. Başka şeyleri tetiklemesinden korkuyoruz" diye cevap verdi.
"STOPAJ ARTIŞINI KARŞILAYAMAYIZ"
ÖZBEK, stopaj artışı konusunda, "Kulüplerin mali yapısının uygun olmadığını Cumhurbaşkanımıza ileterek destek istedik. Bizden bir çalışma istendi. Hazırlık yapılıp, sunulacak" bilgisini verdi.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:51
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RIDVAN DİLMEN'DEN G.SARAY'A UYARI
Toplam 31
Yorum
KARAKARTAL_23 GS Şampiyon olamaz.Olsada bütçeyi aştı,Şmp ligine BJK gider.Çok heyecanlı oynuyor GS,kurt hoca Ş.G ve kurt oyuncularla BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON...
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ARDA OCAKTA GELİYOR
Toplam 17
Yorum
öğretici en az 5-6 kilo vermezse bu takımda forma giyemez ! atletico madridde disipline edildiği için barçaya transfer oldu ve saldı kendini !
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TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI
Toplam 18
Yorum
Uyanik!!! Bu maclari oynamadan bu puani bu gazi alabilirmiydin bi dusun bakalim!!
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