 Kolo Toure'ye milli görev – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    'ye milli görev

    Kolo Toure'ye milli görev

    Futbolculuk kariyerini noktalayan , ülkesi Fildişi Sahili'nde milli takım antrenörü oldu.

    Fildişi Sahili Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Toure'nin Belçikalı teknik direktör Marc Wilmots'ın yardımcılığına getirildiği bildirildi. Toure görevine, yarın deplasmanda oynanacak 2018 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'ndeki Mali maçıyla başlayacak.

    Kariyerinde Arsenal, Manchester City, Liverpool ve Celtic formalarını giyen deneyimli savunma oyuncusu, geçen sezon futbolu bıraktıktan sonra İskoçya'nın Celtic takımında Brendan Rodgers'ın ekibine teknik asistan olarak katılmıştı.

    Fildişi Sahili Milli Takımı'nın formasını 120 kez giyen Toure, iki yıl önce Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:00
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