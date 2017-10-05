Kolo Toure'ye milli görev
Futbolculuk kariyerini noktalayan Kolo Toure, ülkesi Fildişi Sahili'nde milli takım antrenörü oldu.
Fildişi Sahili Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Toure'nin Belçikalı teknik direktör Marc Wilmots'ın yardımcılığına getirildiği bildirildi. Toure görevine, yarın deplasmanda oynanacak 2018 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'ndeki Mali maçıyla başlayacak.
Kariyerinde Arsenal, Manchester City, Liverpool ve Celtic formalarını giyen deneyimli savunma oyuncusu, geçen sezon futbolu bıraktıktan sonra İskoçya'nın Celtic takımında Brendan Rodgers'ın ekibine teknik asistan olarak katılmıştı.
Fildişi Sahili Milli Takımı'nın formasını 120 kez giyen Toure, iki yıl önce Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:00
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IGOR TUDOR'A CEZA!
Toplam 2
Yorum
karakartal İgor Tudor sütten çıkmış ak kaşık değil.Bu ülkenin en iyi tek dir ne (şenol Güneş) ceza veriliyorsa oda cezasına razı olacak.
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 30
Yorum
a.b ilk 6 maç takımın en iyisi valbuena idi 1 maç kötü oynadı diyemi uyum sağlayamadı oldu, adam takımın en iyisi maçları izlemedenmi bunu söylü
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ARSENAL'Lİ YILDIZDAN İTİRAF
Toplam 1
Yorum
dembele keşke kaleci olaymışsın. en azından top tutardın. forvette ne yaptığın belli değil.
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