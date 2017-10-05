 Kalpar Samsun’a – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    Kalpar Samsun’a

    Kalpar Samsun’a
    Gazişehir Gaziantep'teki görevinden ayrılan teknik direktör 'ın Samsunspor ile anlaştığı iddia edildi. Alpay Özalan ile yollarını ayıran Karadeniz ekibinin, tecrübeli hocayla birkaç gün içinde sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:29
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