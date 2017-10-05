 FIFA'dan Oğuz Sarvan'a görev – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    'dan 'a görev

    FIFA'dan Oğuz Sarvan'a görev

    UEFA Gözlemcisi , 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ile Moldova arasında oynanacak karşılaşmada görev yapacak.

    Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Oğuz Sarvan'ın yarın İrlanda Cumhuriyeti'nin sahasında Moldova ile oynayacağı eleme maçında, hakem gözlemcisi olarak görev alacağı bildirildi.

    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:07
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