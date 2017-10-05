FIFA'dan Oğuz Sarvan'a görev
UEFA Gözlemcisi Oğuz Sarvan, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ile Moldova arasında oynanacak karşılaşmada görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Oğuz Sarvan'ın yarın İrlanda Cumhuriyeti'nin sahasında Moldova ile oynayacağı eleme maçında, hakem gözlemcisi olarak görev alacağı bildirildi.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:07
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Lima'nın neden gelmediği belli oldu
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK İngiltere hariç, ne Avrupa'da ne de Brezilya'da Türkiye'de bu sene oynanan maçlar kadar zevklisini bulamazsın, Zamanla dünya anlayacak bunu
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 8
Yorum
onlar önemli degil sen kimsin valbueno büyük takımdamısın ki öne oynuyorsun çalım yapıyorsun biz küçük takımız savunma yapmalıyız geri ve yana oynamalıyız
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 24
Yorum
28YAŞINDA Daha 28 yaşındaki adamda doymuşsa futbola Ronaldo İbrahimovic Emekli olsunlar
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