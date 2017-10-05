 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası başlıyor – Fotomaç – 05 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası başlıyor

    FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası başlıyor

    Türkiye'nin de katıldığı FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarın başlayacak.

    Hindistan'ın Yeni Delhi, Kochi, Goa, Navi Mumbai, Guwahati ve Kalküta kentleri, 6-28 Ekim'de 17. kez organize edilecek turnuvaya ev sahipliği yapacak.

    Teknik direktörlüğünü Mehmet Hacıoğlu'nun yaptığı Türkiye 17 Yaş Altı Erkek Milli Futbol Takımı, 24 ekibin katıldığı şampiyonada, Paraguay, Mali ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu B grubunda mücadele edecek.

    Turnuvanın ilk gününde 4 karşılaşma oynanacak. Yarın TSİ 14.30'da başlayacak açılış maçlarında Yeni Zelanda ile Türkiye ve Kolombiya ile Gana karşılaşacak. Hindistan-ABD ve Paraguay-Mali maçları ise TSİ 17.30'da oynanacak.

    Dörder takımlı 6 grupta, ilk iki sırayı alan ekipler ile en iyi 4 üçüncü, son 16 turuna yükselecek. Turnuvadaki eşleşmeler, bu turdan itibaren tek maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak.

    Karşılaşmalarını, Navi Mumbai kentindeki D. Y. Patil Stadı'nda oynayacak Türkiye'nin, TSİ maç programı şöyle:

    6 Ekim:

    14.30 Yeni Zelanda-Türkiye

    9 Ekim:

    14.30 Türkiye-Mali

    12 Ekim:

    14.30 Türkiye-Paraguay

    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:46
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.