FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası başlıyor
Türkiye'nin de katıldığı FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarın başlayacak.
Hindistan'ın Yeni Delhi, Kochi, Goa, Navi Mumbai, Guwahati ve Kalküta kentleri, 6-28 Ekim'de 17. kez organize edilecek turnuvaya ev sahipliği yapacak.
Teknik direktörlüğünü Mehmet Hacıoğlu'nun yaptığı Türkiye 17 Yaş Altı Erkek Milli Futbol Takımı, 24 ekibin katıldığı şampiyonada, Paraguay, Mali ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu B grubunda mücadele edecek.
Turnuvanın ilk gününde 4 karşılaşma oynanacak. Yarın TSİ 14.30'da başlayacak açılış maçlarında Yeni Zelanda ile Türkiye ve Kolombiya ile Gana karşılaşacak. Hindistan-ABD ve Paraguay-Mali maçları ise TSİ 17.30'da oynanacak.
Dörder takımlı 6 grupta, ilk iki sırayı alan ekipler ile en iyi 4 üçüncü, son 16 turuna yükselecek. Turnuvadaki eşleşmeler, bu turdan itibaren tek maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak.
Karşılaşmalarını, Navi Mumbai kentindeki D. Y. Patil Stadı'nda oynayacak Türkiye'nin, TSİ maç programı şöyle:
6 Ekim:
14.30 Yeni Zelanda-Türkiye
9 Ekim:
14.30 Türkiye-Mali
12 Ekim:
14.30 Türkiye-Paraguay
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:46
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 22
Yorum
hakan adam doymuş! sanki türkiyeye gelse top oynayacak.
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 7
Yorum
fb-ce Bencede gönderilmesi takımın hızını arttırıyor. Hem oynadığı futbola benziyor ııghıh biz alışık değiliz gitsin.ulen aykut kendini td saniyon
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 7
Yorum
Kadıköy Bunu kim ortaya attiysa kocaman bir yalan atmış tek oynayan futbolcu
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