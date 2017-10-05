 ‘En iyisi biziz’ – Fotomaç – 05 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ‘En iyisi biziz’

    ‘En iyisi biziz’
    Başkanı Necip Çarıkçı, geride kalan 7 haftanın ardından rakiplerine mesaj gönderdi. İyi bir kadroya sahip olduklarını belirten Çarıkçı, "Bolu ligin en iyi takımlardan. Sakatlarımızın iyileşecek olması ve verilen milli ara takıma yarayacaktır" açıklamasında bulundu.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘En iyisi biziz’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.