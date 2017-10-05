 Emre Mor’un acı günü – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    ’un acı günü

    Emre Mor’un acı günü
    Milli Takım'ın genç yıldızı 'un acı günü... Genç futbolcu, geçtiğimiz pazartesi hayatını kaybeden dedesi Hüseyin Mor'u dün toprağa verdi. Milli Takım kampından özel izinle ayrılan Emre, Uşak'ta yapılan cenaze törenin ardından dün geç saatlerde ay-yıldızlı ekibe katıldı.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:47
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