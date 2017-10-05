 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9 maç oynanacak – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9 maç oynanacak

    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9 maç oynanacak

    2018 'nin 9. haftasında, yarın 3 grupta 9 karşılaşma oynanacak.

    Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde yarın D, G ve I gruplarında 9 maç yapılacak.

    Türkiye, I Grubu'nda ilk iki sıra için büyük önem taşıyan maçta, saat 21.45'te İzlanda'yı konuk edecek. Grubun zirve mücadelesi veren takımlarından Ukrayna'nın deplasmanda Kosova ile karşılaşacağı haftada, lider Hırvatistan ise Finlandiya'yı ağırlayacak.

    Gruplarda yarın (TSİ) oynanacak maçların programı şöyle:

    D GRUBU:

    19.00 Gürcistan-Galler

    21.45 İrlanda Cumhuriyeti-Moldova

    21.45 Avusturya-Sırbistan

    G GRUBU:

    21.45 Liechtenstein-İsrail

    21.45 İtalya-Makedonya

    21.45 İspanya-Arnavutluk

    I GRUBU:

    21.45 Kosova-Ukrayna

    21.45 Türkiye-İzlanda

    21.45 Hırvatistan-Finlandiya

    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:45
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