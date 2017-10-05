 Denizli’ye doping! – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    Denizli’ye doping!

    Denizli’ye doping!
    Ligde ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Gazişehir Gaziantepspor karşısında alan 'a maddi destek geldi. Teknobil Teknoloji ve Bilim Koleji'nin sahibi Mesut Tahal, mali anlamda da zor günler geçiren Ege temsilcisine dün 200 bin TL bağışta bulundu.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:26
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