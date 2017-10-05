 AHMET ŞAN'A 15 YIL – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    'A 15 YIL

    AHMET ŞAN'A 15 YIL

    Bylock’ kullandığı tespit edilen ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılan için hazırlanan iddianame kabul edildi 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

    KONYA Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, eski Konyaspor Başkanı Ahmet Şan hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 18 sayfalık iddianamede, şüpheli Ahmet Şan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede 'ByLock' tespit raporunun da deliller arasında yer aldığı ve sonu 9701 ile biten telefon numarasında 20'den fazla 'ByLock' kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

    1 GÜN SONRA İSTİFA ETTİ
    FETÖ soruşturması kapsamında, 21 Ağustos'ta 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan Şan, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda cep telefonu ile bilgisayarına el konulmuştu. Şan, 22 Ağustos'ta Konyaspor kulüp başkanlığından istifa etmişti.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:28
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