AHMET ŞAN'A 15 YIL

Bylock’ kullandığı tespit edilen ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılan Ahmet Şan için hazırlanan iddianame kabul edildi 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, eski Konyaspor Başkanı Ahmet Şan hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 18 sayfalık iddianamede, şüpheli Ahmet Şan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede 'ByLock' tespit raporunun da deliller arasında yer aldığı ve sonu 9701 ile biten telefon numarasında 20'den fazla 'ByLock' kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.



1 GÜN SONRA İSTİFA ETTİ

FETÖ soruşturması kapsamında, 21 Ağustos'ta 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan Şan, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda cep telefonu ile bilgisayarına el konulmuştu. Şan, 22 Ağustos'ta Konyaspor kulüp başkanlığından istifa etmişti.