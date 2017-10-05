AHMET ŞAN'A 15 YIL
Bylock’ kullandığı tespit edilen ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılan Ahmet Şan için hazırlanan iddianame kabul edildi 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
1 GÜN SONRA İSTİFA ETTİ
FETÖ soruşturması kapsamında, 21 Ağustos'ta 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan Şan, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda cep telefonu ile bilgisayarına el konulmuştu. Şan, 22 Ağustos'ta Konyaspor kulüp başkanlığından istifa etmişti.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:28
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RIDVAN DİLMEN'DEN G.SARAY'A UYARI
Toplam 31
Yorum
KARAKARTAL_23 GS Şampiyon olamaz.Olsada bütçeyi aştı,Şmp ligine BJK gider.Çok heyecanlı oynuyor GS,kurt hoca Ş.G ve kurt oyuncularla BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON...
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ARDA OCAKTA GELİYOR
Toplam 17
Yorum
öğretici en az 5-6 kilo vermezse bu takımda forma giyemez ! atletico madridde disipline edildiği için barçaya transfer oldu ve saldı kendini !
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TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI
Toplam 18
Yorum
Uyanik!!! Bu maclari oynamadan bu puani bu gazi alabilirmiydin bi dusun bakalim!!
AHMET ŞAN'A 15 YIL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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