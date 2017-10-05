 Adanalı’dan mutlusu yok – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    Adanalı’dan mutlusu yok

    Adanalı’dan mutlusu yok
    TFF 1. lig'de 7. haftaya damga vuran 'den mutlusu yok. adanaspor'un geride olduğu erzurum maçında son dakikalarda attığı 2 golle takımına 3 puan kazandıran senegalli, "attığım gollerle kazandığımız için çok mutluyum. taraftarımız önünde oynadığımız 4 maçı da kazandık. sezon sonuna kadar da sahamızda bu seriyi sürdermek istiyoruz" dedi.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:25
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