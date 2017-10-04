VAR’a yönelik hakaret ceza getirdi
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un sportif direktörü Fabio Paratici, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle 2 hafta sahalardan men cezası aldı.
Juventus'un, ligde geçen hafta Atalanta ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadığı maçtaki hakem ve VAR kararlarının etkileri devam ediyor.
İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takımın sportif direktörü Paratici, Atalanta maçının ardından soyunma odasına giden koridorda VAR'a yönelik ağır hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle 2 hafta saha ve soyunma odasına girişlerden men edilirken, 20 bin avro da para cezasına çarptırıldı.
Juventus'un deplasmandaki Atalanta mücadelesinde Hırvat golcü Mario Mandzukic'in kaydettiği ve takımını 3-1 öne geçiren gol, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle VAR kararıyla iptal edilmiş, maç daha sonra 2-2'lik eşitlikle bitmişti.
Paratici'nin VAR'a hakaretten aldığı bu ceza Serie A'da ilk olma özelliği taşıyor. Sportif direktör, takımının Lazio ile yapacağı mücadelede sahada olamayacak.
Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri de Atalanta maçı sonrası VAR sistemini eleştirmişti.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:14
-
ARDA TURAN "DALYA" DİYECEK
Toplam 1
Yorum
ses 1000 kere giyse nolacak,mühim olan bıraktığı izlenim.
-
SARAN: “ALİ KOÇ'U DESTEKLİYORUM”
Toplam 2
Yorum
Kadıköy Sadettin bey gel sende ali başkanın yönetimine gir çok güçlü fenerbahce yi oluşturun herkez gıpta etsin.
-
SARAN: “ALİ KOÇ'U DESTEKLİYORUM”
Toplam 2
Yorum
sergen aziz bırakmasın feneri,adam stadı yaptı,daha ne istiyosunuz :)
VAR’a yönelik hakaret ceza getirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.