VAR’a yönelik hakaret ceza getirdi

Juventus'un, ligde geçen hafta Atalanta ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadığı maçtaki hakem ve VAR kararlarının etkileri devam ediyor.

İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takımın sportif direktörü Paratici, Atalanta maçının ardından soyunma odasına giden koridorda VAR'a yönelik ağır hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle 2 hafta saha ve soyunma odasına girişlerden men edilirken, 20 bin avro da para cezasına çarptırıldı.

Juventus'un deplasmandaki Atalanta mücadelesinde Hırvat golcü Mario Mandzukic'in kaydettiği ve takımını 3-1 öne geçiren gol, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle VAR kararıyla iptal edilmiş, maç daha sonra 2-2'lik eşitlikle bitmişti.

Paratici'nin VAR'a hakaretten aldığı bu ceza Serie A'da ilk olma özelliği taşıyor. Sportif direktör, takımının Lazio ile yapacağı mücadelede sahada olamayacak.

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri de Atalanta maçı sonrası VAR sistemini eleştirmişti.